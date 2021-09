Krimovke v Turčiji morajo zmagati

Rokometašice Krima se v četrtek odpravljajo na gostovanje v Turčijo, kjer jih v 3. krogu lige prvakinj čaka dvoboj s turško ekipo Kastamonu Belediyesi. Tekma bo v soboto ob 16. uri. Drugo gostovanje krimovk to sezono pomeni dvoboj ekip s spodnjega dela skupine B, a že pozitiven rezultat iz Turčije lahko ljubljanskim rokometašicam v najmočnejšem evropskem rokometnem tekmovanju prinese skok na lestvici. Na vrhu je trenutno madžarski Györ.



»Pomembno je, da prikažemo manj nihanj v igri in predvsem izboljšamo obrambo,« je uvodoma povedala srednja zunanja igralka Tjaša Stanko. »Sezone nismo začele idealno, a igralke verjamemo v ekipo in iz treninga v trening rastemo skupaj,« je dejala Stankova, trener Uroš Bregar pa je razkril veselo novico za ljubljanski tabor, da se po sanaciji poškodbe v ekipo vrača kapetanka Nina Žabjek. »To napoveduje hitrejši napad in več strelov z razdalje,« je dejal Bregar.



»V formo se vrača tudi Jovana Risović, a moramo biti potrpežljivi. Staviti moramo na trdno obrambo in mejnik 25 zadetkov tekmic. Če nam uspe to, bosta prišli tudi hitrejša igra z nasprotnimi napadi in posledično tudi točke,« je prepričan strateg ljubljanske ekipe. Tekmice so se to sezono okrepile s črnogorskimi reprezentantkami, nevarna v turški ekipi je tudi Slovenka Nina Zulić, opozarja Bregar. »Zulićeva bo zagotovo visoko motivirana in ena ključnih igralk, ki jih bomo morali ustaviti. Pozorni moramo biti tudi na Črnogorke,« je pred odhodom še razmišljal Bregar.



