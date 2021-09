Le do prve zmage v ligi prvakinj

Kastamonu : Krim Mercator 23:24 (9:12) Dvorana Genclik Spor Bakanhgi, gledalcev 350, sodnici Nastase in Raluca Stanko (obe Romunija).

Kastamonu: Rajčić 1, Islamoglu, Durdu, Radičević 5, Sarikaya, Akalin, Aydin, Toprak, Iskenderoglu, Zulić 3, Caliskan 4, Yilmaz 1, Demircelen, Kovarova 5, Mehmedović 4, Francisco Joao; Krim Mercator: Arenhart, Risović, Jurič, Stanko 4, Sercien-Ugolin 2, Pineau 1, Žabjek, van Kreij, Posavec, Ljepoja, Varagić 1, Gomilar Zickero, Krpež-Šlezak 9, Cvijić 2, Lekić 1, Svetik 4.

Sedemmetrovke: Kastamonu 5 (5), Krim Mercator 4 (4).

Izključitve: Kastamonu 10, Krim Mercator 4 minute.



Rokometašice Krima Mercatorja so dosegle prvo zmago v skupinskem delu evropske lige prvakinj. Po uvodnih porazih proti švedskemu Sävehofu in madžarskemu Györu so na današnji tekmi 3. kroga skupine B v Turčiji premagale Kastamonu s 24:23 (12:9). Krimovke so v gosteh na kolena položile bržkone najslabšo tekmico v skupini. Izbrankezaradi pomembnosti tekme niso blestele, a najbolj pomembno je, da so v Mali Aziji izpolnile primaren cilj in osvojile načrtovani točki. Do 13. minute je bila tekma povsem enakovredna, po izidu 5:5 pa so Ljubljančanke naredile delni izid 3:0 in po dveh golihin enegav 18. minuti povedle z 8:5.Gostiteljice, kjer igrajo številne Črnogorke in tudi slovenska reprezentantka, so se po minuti odmora zbrale in znižale na 7:8, v končnici prvega polčasa pa so Ljubljančanke le uveljavile svojo rokometno širino in si po golu izkušene Srbkinje Krpež-Šlezakove, ki je v prvi polovici tekme prispevala kar polovico zadetkov za slovenske prvakinje, priigrale prednost štirih golov (11:7). Ljubljančanke so drugi polčas začele s prednostjo treh zadetkov (12:9), zalogo treh do petih golov - v 34. minuti so po golu Svetikove povedle s 15:10 - pa držale vse do 39. minute, ko so se jim gostiteljice približale na vsega dva gola (17:15). Bregar je z minuto odmora prekinil zadrego svojih varovank, ki pa so nadaljevale medlo in tekmicam dovolile, da so jim v 41. minuti povsem zadihale za ovratnik (17:16), po bledi predstavi pa so jih v 56. minuti tudi dokončno ujele (21:21).Bregar je znova zahteval minuto odmora, v napeti in dramatični končnici pa so njegove varovanke vendarle dosegle zmago. Za potezo dneva je poskrbela srbska vratarka, ki je poldrugo minuto pred koncem dvoboja - pri vodstvu Krima s 23:22 - ubranila strels šestmetrske črte, v naslednjem napadu pa jedobro minuto pred zadnjim zvokom sirene povišala na 24:22 in razrešila vse dvome o zmagi. V slovenski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Katarina Krpež-Šlezak z devetimi goli,in Maja Svetik sta dosegli po štiri zadetke. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. oktobra, ko bo gostila francoski Metz.