Naša strast je lahko navdih dekletom za najlepši šport

Nina Zulić je eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske rokometne reprezentance, ki še ni docela prebolela poraza z Norveško, vendar se mora zbrati za zadnjo tekmo glavnega dela 15. evropskega prvenstva. Slovenke se bodo jutri ob 15.30 pomerile z Madžarsko, zmaga ohranja vsaj malce upanja na sanjski razplet s prebojem v polfinale, zato Zulićeva še noče povleči črte pod domači evro. Če nič drugega, se želi od Stožic posloviti z zmago in najboljšo uvrstitvijo Slovenije doslej. Kaj je povedala Ljubljančanka o porazu z Norveško, kako vidi prispevek Dragana Adžića, kakšna je prihodnost ženskega rokometa v Sloveniji, kako se počuti v Romuniji in kakšne so njene nadaljnje ambicije? Kaj se mora zgoditi, da se Slovenke vendarle uvrstijo v polfinale?