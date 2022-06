Nemke premočne za slovenske rokometašice

Slovenska mladinska ženska rokometna reprezentanca je na današnji tekmi 3. kola svetovnega prvenstva do 20 let v Celju izgubila proti vrstnicam iz Nemčije z 21:27 (10:14).

Za Slovenijo je na današnji tekmi skupine F največkrat zadela Ivona Barukčić, ki je dosegla pet golov. Poleg nje so se med strelke vpisale še Nena Černigoj, Valentina Tina Klemenčič, Ema Marija Marković, Anja Kolobarić, Erin Novak, Tjaša Žener, Lana Artelj in Tia Tomc.

Slovenija je tako na drugem mestu v skupini F, naslednjo tekmo bo odigrala v ponedeljek, 27. junija, ko se bo pomerila z mladinsko reprezentanco Angole, ki je prvouvrščena v skupini E. Tekma se bo začela ob 18.30.