Obupen začetek pokopal načrte krimovk

Uroš Bregar ni dobro pripravil igralk na pomembno tekmo. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Rokometašice Krima Mercatorja so izgubile eno ključnih tekem v boju za napredovanje iz skupine A lige prvakinj. Pri Esbjergu so tekmo odprle obupno, kar deset minut niso zatresle mreže in zaostale z 0:6 ter tudi s sedmimi goli. Bilo je 33:23 (16:11) za razigrane Skandinavke.Dvakrat so se izbranke trenerjavrnile na minus tri, ampak škoda je bila storjena. Zelo slaba je bila realizacija, zapravile so tudi kar pet sedemmetrovk!Večji del tekme na Danskem so odigrale brez, ki je bila kmalu izključena. Znova je bila najboljša vratarka(12 obramb).Krimu se play-off za osmino finala po 11 tekmah od 14 vse bolj izmika, zdaj za Esbjergom, ki ga bodo še gostile, zaostajajo že za tri točke. Za obrambo gostij je bila nerešljiva uganka, ki je dosegla kar 10 golov. To je bila daleč najslabša predstava krimovk v tej sezoni. Mladaje s črte dosegla pet golov, enega več Francozinja. Zanimivo, z izjemo rdečega kartona Krim ni imel niti ene izključitve. Izkoristek 7-metrovk pa je bil 1:6.