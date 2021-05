Odlična Ana Gros strmoglavila evropske prvakinje

V rednem delu je bilo zaradi odličnih obramb doseženih samko 40 golov. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Budimpešta: zaključni turnir EHF lige prvakinj:

V dvorani Laszlo Papp v Budimpešti se je finale pred finalom EHF lige prvakinj razpletel z zmago Bresta, ki je bil od evropskih prvakinj iz Györa boljši po izvajanju sedemmetrovk. Slovenska kapetankaje bila junakinja srhljivke, dosegla je devet golov. Drugi par je Kristiansand (Nor) vs. CSKA Moskva (18.).Francoske prvakinje so predvsem po zaslugi Grosove in vratarkev prvem in drugem polčasu vodile za štiri gole, toda po 15:11 so padle v črno luknjo in kar osem minut niso dosegle gola, medtem so jih Madžarke šest in uprizorile zasuk. Bile so bližje zmagi po rednem delu, vendar je veteranka40 sekund pred koncem zapravila sedemmetrovko, 14 sekund pred koncem pa je izenačila mlada ČrnogorkaTudi obe tekmi v rednem delu sezone sta se končali neodločeno. Današnja, ki so jo spremljali glasni navijači v zelenem, pa je šla v podaljšek. V dodatnem času se je nadaljevala drama, ki se je spet končala brez zmagovalca. Znova so imele napad za zmago igralke Györa, a so ga zapravile.Sledile so sedemmetrovke, najprej je streljala Grosova, vendar ni bila uspešna. Napaka ni bila usodna, saj je zgrešila tudi najboljša strelka Györa(8 golov). Naslednja je bila za Madžarke neuspešna Francozinja. Odločilni strel je izkoristila ŠvedinjaGrosova je bila tudi članica Györa, vendar je leta 2012 izgubila v finalu proti Budućnosti.Györ :25:27 (23:23; 20:20; 11:8)18.00 Vipers Kristiansand : CSKA MoskvaFinale bo v nedeljo ob 18. uri.