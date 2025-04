Slovan končal 45-letno čakanje; Zorman: To ni denar, to je srce

V nadaljevanju preberite:

Čustva so v nedeljo zvečer preplavila mnoge ljubljanske rokometne zanesenjake, predvsem nostalgike, ki še pomnijo, kako je Kolinska Slovan leta 1980 kot edini slovenski klub osvojil naslov jugoslovanskega prvaka in se naslednje leto prebil vse do finala pokala evropskih prvakov. Z osamosvojitvijo Slovenije je imel klub s Kodeljevega kakšen svetel preblisk, a večinoma životaril med prvo in drugo ligo, zdaj pa po 45 letih dočakal novo lovoriko po zmagi proti Krki v finalu pokala Slovenije.

Tudi v državnem prvenstvu je favorit, da osvoji dvojno krono. Naslov slovenskega prvaka je vreden še veliko več od pokalnega, če bo slovenski prvak Slovan, bo na EHF na Dunaj prek RZS poslal prošnjo za posebno povabilo v ligo prvakov. Precej verjetno je, da bi ga tudi prejel in da bomo že jeseni v Stožicah gledali evropsko elito. Nekaj nepredstavljivega še pred letom dni.

Kakšni so bili vtisi s Kodeljevega, kdo je bil na tribunah, kaj je povedal Uroš Zorman in kako odgovarja kritikom? Na katero legendo so se spomnili slovanovci?