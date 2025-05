V Zlatorogu za finale ali nič; Pereira: Mi smo izzivalci

Pred najbolj uspešnima rokometnima kluboma v Sloveniji je najpomembnejša tekma dosedanjega dela sezone. Celje Pivovarna Laško in Gorenje se bosta v soboto ob 20.15 pomerila na tretji tekmi polfinala lige NLB, zmagovalec se bo uvrstil v finale, v katerem na tekmeca že čaka Slovan.

Celjani so prvi derbi dobili z 32:28, v sredo so bili branilci naslova doma boljši s 35:32. V Zlatorogu se obeta peklenskih 60 minut. Domači trener Paulo Pereira bo naredil vse, da to ne bo njegova zadnja tekma na celjski klopi. Portugalec, ki se seli v Romunijo, pogreša poškodovanega Andraža Makuca in vratarja Gala Gaberška, a njegov kolega Zoran Jovičić je že dolgo brez glavnega igralca Tilna Sokoliča.

Uroš Miličević je v reprezentančni formi. FOTO: Slavko Kolar

Na prvih dveh tekmah so bili pri Celjanih najbolj učinkoviti Luka Perić (14 golov), Uroš Milićević in kapetan Žiga Mlakar (po 12), pri Velenjčanih sta strelsko izstopala Urban Pipp (13) in Tarik Velić (11). Prva finalna tekma v seriji na dve zmagi bo 31. maja na Kodeljevem. Za Celje in Gorenje je v prvenstvu edina možnost za lovoriko, potem ko je šla pokalna lovorika v roke Slovana. Če zmagovalec ne bo znan po 60 minutah igre, bo sledilo izvajanje sedemmetrovk.

»Pred nami je najpomembnejša tekma v sezoni, tekma za biti ali ne biti. Imeli smo dva dneva, da se regeneriramo in pripravimo na nasprotnika. Pričakujem odlično borbo obeh ekip za finalno vstopnico. Zagotovo bo to borbenih 60 minut, ob tem pa bodo lahko gledalci uživali v atraktivnem rokometu. Razmišljamo samo o zmagi in v preboju v finale. Ob tej priložnosti bi povabil vse navijače, da se nam v čim večjem številu pridružijo v Zlatorogu,« je za klubsko stran povedal celjski igralec Vukašin Antonijević.

Pereira je dodal: »Borili se bomo za navijače, za klub in zase. Želimo dokazati, da si zaslužimo finale, za katerega smo garali od prvega dneva priprav. Ne bo pa lahko, saj je na drugi strani odličen nasprotnik, izkušenejši, ob tem pa še brani naslov državnih prvakov. Tokrat smo mi v vlogi izzivalca. Vsem navijačem sporočam, da smo pripravljeni in naj pridejo v Zlatorog.«