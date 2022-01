Olimpijski prvaki skuhani v islandskem gejzirju

Nekdanji selektor slovenskih rokometašev Kasim Kamenica je pred začetkom 15. evropskega prvenstva napovedal, da bodo odločilne boje krojili Skandinavci. Imel je prav. Vse štiri vikinške ekipe so v igri za polfinale, prvi favoriti Danci so si ga že zagotovili. Olimpijski prvaki iz Francije so v Budimpešti doživeli ledeno islandsko prho.

Medtem ko si Slovenci ližejo rane po polomu v Debrecenu in čakajo sobotni žreb kvalifikacij za SP 2023 ter imenovanje novega selektorja, ki jih bo vodil že spomladi v lovu na mundial na Švedskem in Poljskem, se v Budimpešti in Bratislavi odloča o štirih potnikih v polfinale. Ko je v skupini I že kazalo, da se bosta Danska in Francija sprehodili na zadnjo postajo in se za konec udarili še v ponovitvi finala iz Tokia, so jim podkurili Islandci.

Nikola Karabatić ni mogel preprečiti poloma. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Tudi brez prvega zvezdnika Arona Palmarssona iz Barcelone so povsem zasenčili trikolore na čelu z Nikolo Karabatićem. Izid 21:29 niti ne izpričuje nemoči Francozov, ki so pred tem za 10 golov odpravili odlične Nizozemce. Karabatić je imel strel 1:6, Dika Mem 1:3, Viktor Hallgrimsson je v islandskih vratih blestel s 15 obrambami in imel kar 44-odstotno uspešnost ubranjenih strelov.

Francosko mrežo sta parala mladi levoroki strelec Omar Ingi Magnusson, član Magdeburga, ki je zabil 10 golov, le enega manj je dosegel še en levičar Viggo Kristjansson iz Stuttgarta. Stari trenerski lisjak Gudmundur Gudmundsson je taktično povsem zasenčil Guillauma Gilla oz. pomočnika Ericka Matheja, ki je bil na klopi namesto okuženega selektorja.

Viktor Hallgrimsson je zaklenil vrata. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters

Islandci, ki so v prvem delu izločili Madžare in se dobro upirali Dancem, so se vrnili v igro za polfinale. Če bodo danes premagali že odpisano Hrvaško ter v sredo še vse bolj utrujeno Črno goro, bodo zaradi visoke zmage proti Franciji prišli v zaključni del. Francozom se slabo piše, kožo bodo reševali v sredo proti Dancem, a verjetno bodo potrebovali visoko zmago, da bi bili v morebitnem krogu treh ekip z 10 točkami pred njimi.

»Islandci so odigrali tekmo življenja, mi pa smo imeli najslabši dan in bili brez rešitev. Dosegli smo samo 21 golov. Zelo smo razočarani,« je po polomu povedal 37-letni Karabatić, ki bi kariero rad sklenil na domačih OI v Parizu leta 2024.

Gudmundsson navdušen

Gudmundsson, ki je z Dansko osvojil olimpijski naslov v Riu 2016, je bil ponosen na igralce. »Zadnji dnevi so bili za nas zelo težki. Pogrešali smo veliko igralcev, ampak bili zares fantastični, posebej v prvem polčasu (17:10; op. p.). Ne vem, kaj nam bo prinesla prihodnost, ampak danes sem zares vesel, Francozov ne premagaš vsak dan,« je bil navdušen 61-letni trener, ki je z Islandijo presenetljivo osvojil srebro na OI 2008 v Pekingu, kjer je v finalu izgubil prav proti Franciji.

Gudmundur Gudmunsson je sestavil odlično reprezentanco. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Tudi v bratislavski skupini se pleše po nordijskem ritmu, čeprav so branilci naslova iz Španije na pragu uvrstitve v polfinale in potrebujejo samo zmago proti nekonkurenčni Poljski. Drugega potnika bo dal sosedski derbi med Švedsko in Norveško.