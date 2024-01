Po peto mesto proti Madžarom, ob polčasu vodstvo s 13:12

Slovenska moška rokometna reprezentanca ob 15. uri igra še zadnjo tekmo na evropskem prvenstvu v Nemčiji. V dvoboju za peto mesto se varovanci selektorja Uroša Zormana v Kölnu merijo z Madžari, ob počasu vodijo s 13:12.

Slovenci so v skupini 2 v drugem delu v Hamburgu zasedli tretje mesto po zmagah proti Danski (28:25) in Nizozemski (37:34) ter porazoma proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33). Še pred tem so v prvem delu v Berlinu po vrsti premagali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27).

Madžari so bili v skupini 1 v Kölnu za Francozi in Nemci, ki so napredovali v polfinale. Ta bo prav tako na sporedu danes. Ob 17.45 bosta igrali Francija in Švedska, ob 20.30 pa še Danska in Nemčija.

Slovence po petih zmagah in dveh porazih čaka še obračun za peto mesto, s katerim bi izenačili tretjo najboljšo uvrstitev doslej na EP. Leta 2004 so na domačem prvenstvu stare celine zasedli drugo mesto, pred štirimi leti pa četrto.

Za peto mesto so doslej igrali trikrat in enkrat zmagali. Leta 2000 so si na Hrvaškem zagotovili tudi prvi nastop na olimpijskih igrah (Sydney 2000).

Tokrat tekma za peto mesto ne odloča o ničemer. Slovenci so si z uvrstitvijo med šest, ne glede na sestavo skupin, zagotovili nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu.

Neposredno pa so se na svetovno prvenstvo na Danskem, Norveškem in Hrvaškem uvrstile Švedska, Francija in Nemčija. Danska ima kot gostiteljica poleg obeh ostalih domačink mesto na SP prihodnje leto zagotovljeno.