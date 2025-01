Politika, gospodarstvo in šport z roko v roki; tudi navijači del sistema

V nadaljevanju preberite:

Ob robu svetovnega prvenstva v rokometu je v prostorih Hrvaške gospodarske zbornice potekal dvodnevni hrvaško-slovenski športno-poslovni forum z naslovom Navdih ne pozna meja, ki sta ga skupaj organizirali rokometni zvezi Slovenije (RZS) in Hrvaške (HRS). Udeležile so se ga številne osebnosti s področja politike, gospodarstva in športa obeh sosednjih držav. Izpostavili so vlogo države, ki bi lahko podjetja bolj spodbudila k vlaganju v šport z davčnimi olajšavami.

