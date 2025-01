Bobinac: Mi ne bomo le poskušali, ampak bomo to tudi naredili

V nadaljevanju preberite:

Pri Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ) se z velikim zadovoljstvom ozirajo na minulo leto, ki je bilo – kar zadeva slovenski šport – znova zelo uspešno. Obenem optimistično pogledujejo v prihajajoče tedne in mesece. Franjo Bobinac, predsednik OKS-ZŠZ, ne skriva velikih želja, kar zadeva denar za slovenski šport, muzej in zimske olimpijske igre prihodnje leto v Cortini d'Ampezzo in Milanu, predstavil je tudi novi sodelavki na OKS-ZŠZ.