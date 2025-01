Umrl je Tone Turnšek

V 85. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil Tone Turnšek. S tem se je poslovil eden od najbolj prepoznavnih in uspešnih športnih funkcionarjev, »oče« rokometnega evropskega šampiona Celja Pivovarne Laško. Leta 1990 je kot predsednik uprave Pivovarne Laško vstopil v celjski rokometni klub in ga v prvem mandatu vodil do leta 2007.

Pod njegovim vodstvom je Celje Pivovarna Laško leta 2004 postal najboljši evropski klub in bil dobro desetletje eden od najvidnejših evropskih klubov. Celjani v Sloveniji niso imeli enakovrednih tekmecev.

Leta 2011 je po dveh letih končal tudi drugi mandat na položaju predsednika RK Celje Pivovarna Laško.