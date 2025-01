Rapotec se vrača na koprsko klop

Potem ko so se v koprskem rokometnem klubu pred božičem zaradi slabih rezultatov razšli z Borisom Lisico, so danes sprejeli odločitev, da bo moštvo vodil Uroš Rapotec, nekdanji igralec Kopra, ki se na trenersko klop članske ekipe vrača po treh letih.

Kot so sporočili iz kluba, je prevladalo prepričanje, da mora biti naslednik trener, ki dobro pozna ustroj društva in trenutno ekipo. Rapotec je s koprskim klubom in rokometom nasploh povezan že vse življenje. Z rokometom je pričel v Kopru, bil član vseh klubskih selekcij in kariero zaključil kot dolgoletni kapetan ravno tako v Kopru. Pred prevzemom mesta trenerja prve ekipe je deloval kot vodja rokometne šole ter trener dveh selekcij, kadetov in starejših dečkov.

Rapotec je bil dolgoletni kapetan Kopra. FOTO: Aleš Černivec

Koper ima po 16 tekmah zgolj eno zmago in tri točke. To je že tretja menjava v 1. SRL v tej sezoni. V Krškem je Aleša Sirka zamenjal Jaka Peterlin, v Ribnici Boruta Mačka pomočnik Jan Pucelj.