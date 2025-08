Pretres v Velenju, odstopila Gams in Pungartnik

Slabe novice iz RK Gorenje Velenje, drugega najuspešnejšega moškega rokometnega kolektiva v Sloveniji. Na redni volilni skupščini petkratnega državnega prvaka sta odstopni izjavi podala predsednik Janez Gams in direktor Roman Pungartnik. Novi upravni odbor se bo sestal v kratkem in poiskal njuni zamenjavi.

»Z globokim občutkom hvaležnosti, ponosa in tudi rahle žalosti se po skoraj treh letih predsedniškega mandata in skupno več kot štirinajstih letih aktivnega delovanja v klubu poslavljam od svoje funkcije. RK Gorenje Velenje ni bil zame zgolj klub. Bil je moj drugi dom, prostor, kjer sem rastel kot igralec, se razvijal kot vodja in dozorel kot človek. Sedem let sem nosil njegov dres, štiri leta sem ga vodil kot direktor, zadnja tri pa sem imel čast biti njegov predsednik. Vsaka od teh vlog mi je dala neprecenljive izkušnje, prijateljstva in spomine, ki jih bom nosil s seboj vse življenje,« je povedal Gams.

Dodal je še: »Vse to ne bi bilo mogoče brez izjemne ekipe sodelavcev, predanih trenerjev, srčnih igralcev in neprecenljive podpore naših navijačev. Hvala vam, ker ste mi zaupali, me podpirali in skupaj z menoj soustvarjali to zgodbo. Odločitev je osebne narave – poslovne obveznosti mi ne dopuščajo več, da bi klubu namenjal čas, energijo in predanost, kot si jih zasluži. Obenem pa verjamem, da je napočil trenutek za nove ideje, sveže poglede in nadaljnji razvoj kluba pod novim vodstvom.«

Roman Pungartnik (ob njem sekretarka Tanija Rednak) je bil dve leti direktor. FOTO: RK Gorenje

Pungartnik, nekoč tudi direktor Celja PL, pa je razložil: »Ko sem pred dvema letoma prišel v ta klub, so tukaj bili trije, ki so me nagovorili, da se vrnem v rokometne vode: Janez Gams, Zoran Jovičić (trener) in Iztok Mori (tudi on je odstopil iz UO; op. p.). Vizija teh treh ljudi, je bila takšna kot moja, zato sem tudi sprejel to vlogo. Edini razlog, da se sam s te funkcij poslavljam, je odhod dveh ključnih članov upravnega odbora.«