S knapovskimi vrednotami v boj za vrh; ekipa ustvarjena, da se bori in gara

Čeprav je ura odbila poldne, so si energijsko bogat knapovski zajtrk z obvezno kranjsko klobaso privoščili rokometaši Gorenja in si v Muzeju premogovništva Slovenije po rudarsko rekli »Srečno!« ob vstopu v novo sezono. V njej ne bodo več lovci, ampak plen. Nazadnje so namreč malce presenetljivo osvojili naslov državnih prvakov, kot pravi direktor Roman Pungartnik, zaradi vrednot, ki jih imajo garači v jami. Prav te naj bi bile glavni adut črno-rumenih os tudi v tej sezoni.

Da bo branjenje naslova težka naloga, so Velenjčani spoznali že v prvem kolu lige NLB, ko so v soboto komaj rešili točko v Škofji Loki. Zaradi Pikinega festivala so dva tedna brez Rdeče dvorane, v katero se bodo vrnili šele v nedeljo, ko bodo gostili derbi kola z močno okrepljenim Slovanom. Ta čas vadijo v telovadnici I. gimnazije v Celju, torej mestu tradicionalno največjih tekmecev. Poleg omenjenih treh klubov med kandidate za naslov sodi še Trimo, nevarni naj bi bili vsaj še Krka, Slovenj Gradec, Jeruzalem ...

Velenjska ekipa je doživela veliko spremmeb. FOTO: P. Z.

»Torta je enaka, ampak zdaj je za mizo več ljudi,« je bil slikovit Pungartnik, ki se je že v prvi sezoni v vlogi prvega operativca veselil naslova, ob tem pa je klub bolj povezal z lokalnim okoljem in vpeljal nekaj sodobnih marketinških prijemov. Ekipo je zapustilo sedem igralcev, med njimi nosilci igre Peter Šiško, Branko Predović, Matic Verdinek in Ibrahim Haseljić. Novincev je osem, najbolj znana Tine Poklar iz Kopra in povratnik iz Hrvaške Vlado Matanović.

Kapetan ostaja Emir Taletović. »Ekipa je precej spremenjena, zato moramo novincem pomagati, da se čim prej vklopijo v ekipo. Do začetka evropske sezone se moramo povezati tudi na igrišču,« pravi vratar, ki je mislil na EHF evropsko ligo, v kateri Gorenje v prvem delu čakajo Gudme, Ademar Leon in Luzern.

Ta ekipa je ustvarjena, da se bori in gara. Zoran Jovičić

RK Gorenje Velenje 2024/25 Vratarji: Matevž Skok, Emir Taletović, Luka Sandič; levi krili: Aljoša Yankovskyy, Goti Maričić (Hrv); levi zunanji: Tine Poklar, Malik Tatar, Fran Lončarić (Hrv); srednja zunanja: Tilen Sokolič, Enej Jovičić; desni zunanji: Tarik Velić (BiH), Teo Jezernik, Nande Starman; desni krili: Vlado Matanović (Hrv), Urban Pipp; krožni napadalci: Jernej Drobež, Anže Blagotinšek, Žan Pajk.

»Od 8. oktobra do 21. decembra bomo imeli tekme na tri dni. To bo najtežja sezona doslej zaradi spremenjenega sistema v 1. SRL, saj se bo o prvaku odločalo šele aprila in maja. Lani smo bili prvaki, ker so fantje v drugem delu pokazali značaj. Zmagala je slačilnica,« si podobno zgodbo obeta trener Zoran Jovičić, ki se ne strinja, da je Gorenje favorit:

»Izstopajo štiri ekipe, po mojem mnenju je favorit Trimo, tukaj so potem Slovan, Celje in Gorenje. Glede denarja in širine igralskega kadra smo mi najšibkejši, vendar vseeno verjamemo, da smo lahko najboljši. Ta ekipa je ustvarjena, da se bori in gara.«

Sebastjan Sovič in Roman Pungartnik sta podpisala pogodbo o sodelovanju. FOTO: P. Z.

Med velike borce sodi MVP prejšnje sezone Tilen Sokolič. »To mi je samo dodatna motivacija, da uresničimo cilje,« je dejal vsestranski Koprčan, ki začenja peto sezono v Šaleški dolini.

5 naslovov državnega prvaka ima Gorenje (2009, 2012, 2013, 2021, 2024).

Sodelovanje s Sebastjanom Sovičem

Direktor Pungartnik se zaveda, da se na starih lovorikah ne da počivati. »Za nami je skoraj sanjska sezona, uspešne so bile vse naše selekcije. V Šaleški dolini je rokomet šport številka 1 in imamo odgovornost tudi do navijačev. Ekipa Gorenja se mora boriti za vrh, v pokalu je osnovni cilj nastop na F4, v Evropi pa želimo 'prezimiti',« je bil neposreden Pungi.

Dokazal je, da razmišlja naprej, ko je podpisal pogodbo z rokometno šolo Sebastjana Soviča iz bližnjega Šoštanja. Tako bo v skupnem pogonu kar 350 rokometašev, kar je precejšnja baza. Ne nazadnje se je rokomet v teh koncih začel pred 65 leti prav v Šoštanju ...