Lun Ključanin junak drame z Avstrijo, slovenski upi na pragu četrtfinala

Še en odličen rezultat slovenske rokometne reprezentance do 21 let na svetovnem prvenstvu na Poljskem. Ekipa selektorja Klemna Luzarja je v razburljivi tekmi drugega dela v Plocku z 28:27 (STATISTIKA) premagala Avstrijo in naredila velik korak v četrtfinalu Jutri ob 14. uri se bodo slovenski upi pomerili še z Madžarsko.

Slovenci v skupini I s tremi točkami zasedajo drugo mesto, a imajo enak točkovni izkupiček kot vodilna Norveška, s katero so igrali neodločeno (33:33). Proti Madžarski, ki nima več možnosti za napredovanje, potrebujejo le točko. Pred tem bosta igrali Norveška in Avstrija.

Odločitev na tekmi z Avstrijo je padla v zadnjih minutah. Pri vodstvu s 27:26 je lep zadetek dosegel Lun Ključanin za 28:26. Ko se je Avstrija spet približala na gol zaostanka, so Slovenci zapravili napad in tekmeci so imeli 30 sekund za izenačenje, toda slovenska obramba je zdržala in dve točki sta bili zagotovljeni.

Najboljši strelec je bil kapetan Ključanin s šestimi zadetki. »Za nami je izjemna tekma, polna borbenosti. Od prve do zadnje minute se je rezultatska krivulja gibala gor in dol. Ključno je bilo, da se nismo predali, pustili smo srce na igrišču ter pokazali, da smo letos prava ekipa, v kateri se borimo eden za drugega. Ne želimo popuščati. Gremo naprej in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo,« je za RZS povedal Ključanin. Po štiri so dodali Lucijan Korošec, Ahmed Begić, Adrijan Kovačević in Vanja Dragić. Sedemnajstletni Aljuš Anžič je zadel trikrat iz sedmih poskusov.