Rokometaš priznal jemanje kokaina

Slovenska protidopinška organizacija Sloado je sporočila, da je odkrila nov primer kršitve protidopinških pravil. Gre za 24-letnega hrvaškega rokometaša Bruna Ćopića, vratarja rokometnega kluba Urbanscape Loka iz Škofje Loke, pri katerem so v odvzetem vzorcu našli sledi kokaina.



Sloado je sporočil, da so v biološkem vzorcu, odvzetem rokometašu na tekmi 4. kroga lige NLB med Urbanscapom in Gorenjem 5. novembra lani, odkrili prisotnost kokaina in njegovih presnovkov.



Zaradi kršitev so mu izrekli sankcijo izločitve za obdobje treh mesecev, ki je začela teči 18. januarja. Športnik je na predhodnem zaslišanju priznal svojo napako, v pojasnilu Sloado pa so še dodali, da je odločitev dokončna, ker so jo sprejeli na podlagi športnikovega pisnega priznanja.

