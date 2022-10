Slabi rezultati odnesli Čotarja

Bojan Čotar ni več trener rokometašev Kopra. Slabi rezultati so botrovali slovesu nekdanjega pomočnika članske reprezentance.

»Rokometno društvo Koper sporoča, da smo se s trenerjem prve ekipe Bojanom Čotarjem dogovorili za prekinitev sodelovanja. Bojanu se zahvaljujemo za strokovnost, vložen čas in energijo, ter mu v nadaljevanju trenerske poti želimo vse dobro. Vodenje in trenažni proces članske ekipe bodo do nadaljnjega prevzeli pomočniki,« so sporočili iz kluba.

Bojan Čotar je bil pet let pomočnik Borisu Deniču. FOTO: Aleš Černivec

Predsednik obalnega prvoligaša Nejc Poklar je ob tem dodal: »Bojanu se v imenu celotnega društva zahvaljujem za opravljeno delo v Kopru. Vsekakor gre za izjemnega človeka in vrhunskega rokometnega strokovnjaka. Žal pa smo se zaradi letošnji rezultatov in položaja na lestvici odločili za prekinitev sodelovanja. Bojanu želimo vso srečo v prihodnosti. Sami pa bomo morali še marsikaj spremeniti, da bomo začeli dosegati rezultate, za katere še vedno verjamem, da smo jih sposobni.«

Koprčani, nasledniki Cimosa, ki je bil prvak leta 2011, so po petih kolih lige NLB z eno samo točko zadnji na lestvici skupaj s Krškim. Nazadnje so doma izgubili s Slovenj Gradcem.