Slovenci bodo v Celju le potrdili uvrstitev na euro 2022

Slovenski rokometaši so se že uvrstili na evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem 2022, danes pa čaka reprezentanco še zadnja tekma v tem kvalifikacijskem ciklusu. V dvorani Golovec v Celju bo gostila Turčijo (18.00).



Slovenija je v začetku tega tedna v zaostali tekmi 2. kroga v Turčiji slavila s 30:22, le dva dni kasneje pa je na Poljskem doživela prvi poraz v skupini 5 in izgubila s 26:27. Kljub temu si je že zagotovila svoj 13. nastop na evropskem prvenstvu, ki bo drugo leto med 13. in 30. januarjem v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem.



Skupina 5, danes: Nizozemska – Poljska, Slovenija – Turčija; vrstni red: Slovenija in Nizozemska po 7, Poljska 6, Turčija 0.

