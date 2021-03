Slovenci in Švedi v boju za Tokio

Slovenija : Švedska -:- (-:-) Dvorana Maxa Schmelinga, brez gledalcev, sodnika Lopez in Ramirez (Španija).

Slovenija: Ferlin, Lesjak; Skube, Blagotinšek, Marguč, Janc, Potočnik, Dolenec, Cingesar, Gajić, Gaber, Zarabec, Mazej, Malus, Bombač, Suholežnik;

Švedska: Palicka, Aggefors; Carlsbogard, Mellegard, Darj, Jönsson, Ekberg, D. Pettersson, F. Pettersson, Claar, Pellas, Lagergren, Gottfridsson, Persson, Sunnefeldt, Lindskog; sedemmetrovke: Slovenija 0 (0), Švedska 0 (0);

izključitve: Slovenija 0, Švedska 0.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Ura resnice za slovenske rokometaše. Ob 18.15 bodo začeli najpomembnejšo tekmo leta. Če bodo zadnji dan kvalifikacijskega turnirja v Berlinu premagali Švedsko, se bodo četrtič doslej uvrstili na olimpijske igre. V Tokio pelje samo zmaga.Udeležbo na OI so si že zagotovili gostitelji iz Nemčije, ki so s 34:26 premagali Alžirijo in osvojili pet točk. Varovanciso v petek premagali Alžirijo s 36:28, v soboto pa visoko izgubili z Nemčijo (27:36).Švedi, nosilci srebrnega odličja z letošnjega svetovnega prvenstva v Egiptu, so se na prvem dvoboju v Berlinu z Nemci razšli z neodločenim izidom 25:25, na drugem pa premagali Alžirce s 36:25.Slovenija je doslej nastopila na OI 2000 v Sydneyju, na OI 2004 v Atenah in OI 2016 v Riu. Vranješ se je za odločilno tekmo odločil na tribuni pustitiinnamesto slednjega je med 16 uvrstil