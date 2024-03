Slovenci so se izognili olimpijskim prvakom in evropskim

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v nedeljo še četrtič uvrstila na olimpijske igre. Po Sydneyju, Atenah in Riu de Janeiru bodo Slovenci tokrat del iger v Parizu, tekmece v skupinskem delu turnirja pa bodo dobili na žrebu, ki bo 16. aprila v francoski prestolnici.

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je po koncu kvalifikacij določila bobne, Slovenija pa je pristala v četrtem skupaj z branilci naslova z OI v Tokiu in gostitelji Francozi.

V prvem bobnu sta Danska in Španija, v drugem Hrvaška ter Norveška, v tretjem je poleg Madžarske še Nemčija, v petem sta Švedska in Egipt, v šestem pa Argentina in Japonska.

Slovenski rokometaši so si pod vodstvom selektorja Uroša Zormana četrti nastop na OI priigrali v Granollersu v Španiji. Tam so v prvem krogu premagali Brazilijo s 27:26 in v zadnjem Bahrajn z 32:26, izgubili pa v drugem krogu proti domačinom z 22:32. Španci so v zadnjem krogu za konec turnirja ugnali Brazilijo in Sloveniji omogočili nastop v Parizu.

Moška rokometna reprezentanca Slovenije ima še naprej status slovenske ekipe z največ olimpijskimi nastopi v ekipnih športih. Z zimskih iger imajo dva nastopa doslej hokejisti (2014 in 2018), na poletnih igrah pa so si košarkarji priigrali prvega pred slabimi tremi leti v Tokiu.

Na kvalifikacijskih turnirjih so si poleg Španije in Slovenije nastop na OI minuli teden zagotovile tudi reprezentance Hrvaške, Nemčije (v Hannovru), Norveške in Madžarske (v Tatabanyi).

Olimpijski turnir bo potekal med 25. julijem in 11. avgustom. Skupinski del bo v Parizu, izločilni boji pa v Lillu.