Slovenci želijo na svetovno prvenstvo kljub porazu s Srbijo

Potem ko se slovenski moški reprezentanci ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Poljska in Švedska, je danes Rokometna zveza Slovenije zaprosila za dodelitev enega od dveh posebnih vabil za to tekmovanje.

RZS je na Mednarodno rokometno zvezo (IHF) naslovila prošnjo za dodelitev enega izmed dveh posebnih vabil. To sta še zadnji prosti mesti za SP. Slovenija je sicer ena izmed petih evropskih reprezentanc, ki se lahko potegujejo za posebno vabilo, ob njej so kandidatke še Nizozemska, Češka, Slovaška in Avstrija.

Turnir bo med 11. in 29. januarjem 2022

Slovenija je v kvalifikacijah za to tekmovanje sicer izpadla po dveh obračunih s Srbijo. Kot so dodali pri RZS, se bo ekipa v prihodnje izzive podala v nekoliko spremenjeni zasedbi, predvsem pa bo imela ekipa s selektorjem Urošem Zormanom na voljo več skupnega časa, v katerem se bo lahko bolj optimalno pripravila na izzive, ki jo čakajo.

Franjo Bobinac vodi Rokometno zvezo Slovenije. FOTO: Uroš Hočevar

Kot prvo priložnost za takšne priprave so navedli sredozemske igre v Alžiriji letos poleti. Na njih bo Slovenija nastopila tako z moško kot tudi žensko reprezentanco. Jeseni pa moško zasedbo že čaka začetek kvalifikacij za EP 2024 v skupini s Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Kosovom.

Svetovno prvenstvo bo na sporedu v začetku prihodnjega leta, med 11. in 29. januarjem v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.