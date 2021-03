Slovenci zlomili žilave Poljake in zasedli vrh

Slovenija : Poljska 32:29 (15:14) Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika Brkić in Jusufhodžić (Avstrija).

Slovenija: Ferlin, Lesjak; Skube 1, Blagotinšek 2, Marguč 8, Janc 4, Potočnik 2, Dolenec 5, Cehte, Gaber 5, Zarabec 2, Mazej 3, Ovniček, Bombač, Malus, Suholežnik; Poljska: Morawski, Kornecki; Przytula, Daszek 7, Olejniczak, Walczak, Sićko 8, Czuwara 1, Pilitowski 1, Syprzak 1, Krajewski 3, Gebala 6, Przybylski 1, Dzialakiewicz 1, Fdenczak, Chrapkowski; sedemmetrovke: Slovenija 6 (5), Poljska 2 (2); izključitve: Slovenija 8, Poljska 10; rdeča kartona: Chrapkowski (47), Blagotinšek (49).

Kapetan Jure Dolenec je končal slovensko krizo na začetku tekme. FOTO: Kolektiff

Dolenec in Ferlin držala ravnotežje

Slovenski rokometaši so z 32:29 premagali Poljsko in zasedli prvo mesto v skupini 5 kvalifikacij za evropsko prvenstvo. To je lepa popotnica za še veliko bolj pomemben izziv, ki jih čaka konec tedna, ko bodo v Berlinu odigrali kvalifikacije za olimpijske igre. V praznem Zlatorogu so se najbolj izkazali bivši igralci Celja Pivovarne Laško na čelu z, ki je ob vrnitvi v izbrano vrsto dosegel osem golov.Poljaki niso več velesila, kakršna so bili med letoma 2007 in 2015, ko so, bratain, bratainterinosvojili tri kolajne na SP. Po domačem EP 2016 so se lotili prenove reprezentance, ki naj bi vrhunec doživela na SP 2023, ko bo Poljska sogostiteljica s Švedsko. Na lanskem euru, kjer je izgubila s Slovenijo s 23:26, še ni bila konkurenčna, že na letošnjem mundialu v Egiptu pa je bil viden napredek. Osvojila je 13. mesto, premagala Brazilijo in Tunizijo, remizirala z Nemčijo in za gol izgubila s Španijo. Selektorje upravičil zaupanje vodstva poljske rokometne zveze.Njegov kolegaje že pred zborom izgubil poškodovanain, na tribunah praznega Zlatoroga pa pustilin. Edini levokrilni igralec je bil mladi, na desni strani se je vrnilv postavi sta bila po daljšem časuinSlovenske težave iz Egipta so se še povečale. Brez strelca z razdalje so bili gostitelji prebrana knjiga. Poljaki so prevzeli pobudo, vodili za dva gola (1:3, 2:4, 3:5) in imeli napade za plus 3, ampak Slovenci so se po zaslugi kapetanazbrali, po prvem reprezentančnem zadetku celjskega igralca Mazeja jeizenačil na 5:5.Dolenec je s četrtim golom ravno ob izteku prve četrtine poskrbel za prvo domače vodstvo (7:6), toda gostje so bili organizirani in se vrnili v vodstvo (12:11, 14:13), Slovenci niso znali izkoristiti obramb razpoloženega, so pa s hitro igro nadoknadili pomanjkljivosti in si do odmora po drugem Mazejevem zadetku priigrali minimalno prednost. Kako izenačen je bil prvi polčas, ponazarja podatek, da niti ena ekipa ni vodila za več kot zadetek.To se je hitro spremenilo, Marguč je zadel za 16:14, Mazej za 17:15 in Potočnik za 18:16. Sledil je manjši padec, v katerem je slovensko mrežo paral dvometraš(strel 8:8). Ravno ko je Ferlina v vratih zamenjal nepričakovani junak mundiala v Egiptu, sta levičarja na desnem krilu Marguč s šestim golom inkončala status quo in po 25:21 se je ob vstopu v zadnjo četrtino poljski odpor vendarle zlomil. Nekdanji celjski igralci, razigral se je tudi(28:24), so potegnili voz in niso pogrešali vzdušja polnega Zlatoroga. Po zadetku Gabra je bilo pri 31:26 jasno, da bosta točki ostali doma.Slovenci se bodo jutri zvečer odpravili na Dunaj, kjer bodo prespali, v četrtek zjutraj pa odpotovali v Berlin, kjer jih v dvorani Maxa Schmellinga v petek čaka tekma z Alžirijo, v soboto z Nemčijo in v nedeljo s Švedsko. Če bodo vsaj drugi, bodo poleti v Tokiu četrtič nastopili na olimpijskih igrah.V kvalifikacijah za euro 2022 bo Slovenija naslednjo tekmo igrala 27. aprila, ko bo gostovala v Turčiji. Dva dni kasneje se bo v gosteh pomerila s Poljsko, 2. maja pa bo gostila Turčijo.