Slovenija stavi na agresivno obrambo in hitro tranzicijo

Slovenski rokometaši so v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem 2023 najprej izločili Italijane, v tem tednu pa sta pred njimi veliko zahtevnejša obračuna s Srbi. Prva tekma se bo v sredo v celjskem Zlatorogu pričela ob 20. uri, povratna bo v soboto v Kragujevcu ob 18. uri. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana si želijo na prvem dvoboju v mestu ob Savinji pripraviti čim boljše izhodišče pred revanšo v Šumadiji. Na obeh dvobojih ne bodo mogli računati na poškodovanega stebra obrambe in visokoraslega krožnega napadalca Blaža Blagotinška, v primerjavi z marčevskima tekmama z Italijani pa sta v kadru Blaž Janc in Borut Mačkovšek.

Dodatne skrbi jim povzroča tudi pomanjkanje časa za pomembni tekmi. Slovenski rokometaši so prvi skupni trening v polni postavi v svojem pripravljalnem taboru v Zrečah opravili šele v ponedeljek zvečer, potem ko so se jim pridružili vsi legionarji iz tujine. »Pred nami sta zahtevni tekmi. Gre za kakovostno reprezentanco, ki jo vodi Španec Toni Gerona. Pod njegovim vodstvom je Srbija precej spremenila svoj slog igre, veliko stavi na agresivno obrambo z veliko izpadanja. Srbija ima veliko dobrih lastnosti, a tudi nekaj pomanjkljivosti, ki jih bomo skušali izkoristiti,« pravi Zorman.

Selektor Uroš Zorman je močnejši za aduta Blaža Janca in Boruta Mačkovška. FOTO: Slavko Kolar

Nalezli so se Špancev

»Naša primarna naloga bo trdna in dobra obramba. Od nje lahko nato izhajamo v nasprotne ali polnasprotne napade, prav tranzicijska igra nam lahko v največji meri pomaga do končnega cilja. Premoremo igralce, ki so sposobni obrambo odigrati na vrhunski ravni, nato pa preko srednjih zunanjih igralcev in kril, ki spadajo med najboljše na svetu, hitro preiti v napad. To je nekako recept za uspeh nad Srbi,« je pred bližnjima tekmama dejal 28-letni vratar Jože Baznik.

»Po zamenjavi selektorja so se Srbi 'nalezli' španskega sistema rokometne igre. Zdaj se vidi, da v njihovi igri sistem obstaja. Gre za dobro ekipo, igralci živijo eden za drugega. So prava klapa, kar se vidi na daleč,« je še dodal vratar Baznik, ki upa na poln Zlatorog. V srbskem taboru so prvi del priprav za tekmi s Slovenijo opravili v Beogradu, šele po tekmi v Celju pa se bodo odpravili v Kragujevac.»Slovenija ima vrhunske igralce in selektorja. Njeni srednji zunanji igralci so naravnost izjemni, prav vsi od njih igrajo v najmočnejših evropskih klubih. Naša primarna naloga bo zaustaviti bliskovite slovenske (pol)protinapade, hkrati pa jim bomo skušali vsiliti naš način igre,« je pred bližnjima tekmama s Slovenijo za spletno stran balkan-handball dejal srbski reprezentančni vratar Dejan Milosavljev, ki od leta 2019 igra za nemški Füchse iz Berlina.