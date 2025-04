Sijajna kapetanka Tjaša Stanko ohranila slovenske upe na mundial

Po zelo razburljivi tekmi v skoraj polni dvorani Zlatorog v Celju še ni nič odločenega v boju za nastop na svetovnem prvenstvu med rokometašicami Slovenije in Srbije, so se pa izbranke Dragana Adžića znašle v težjem položaju. Na srečanju, ki so ga zaznamovale lepe poteze, pa tudi obilica grobosti – to sta dovoljevali gostjam naklonjeni romunski sodnici – je bilo 29:29 (STATISTIKA).

Kapetanka Tjaša Stanko je bila z naskokom najboljša igralka tekme in je znova pokazala, zakaj bo v prihodnji sezoni zastopala barve velikega Györa. Dosegla je kar 14 golov iz 19 strelov. V napadu pa je imela premalo pomoči soigralk, Ana Abina in Nataša Ljepoja sta zadeli po trikrat. Maja Vojnović se je v vratih izkazala s 13 obrambami.

V srbski reprezentanci je selektorsko mesto od Uroša Bregarja pred kratkim prevzel Norvežan Bent Dahl in k vrnitvi prepričal veteranke, nekdanje članice Krima Mercatorja, Andrejo Lekić, Dragano Cvijić in Katarino Krpež. Lekićeva je pri 37 letih pokazala, da je še vedno mojstrica svojega poklica, dosegla je sedem golov in bila prava vodja.

Ema Markovič je prva izbira na desnem krilu. FOTO: RZS

Povratna tekma bo v nedeljo ob 18. uri v Boru. Mundial bo med 26. novembrom in 14. decembrom v Nemčiji in na Nizozemskem. Slovenke na vsakoletnih velikih tekmovanjih (SP, EP) neprekinjeno sodelujejo vse od leta 2016.

Pred tekmo so se uradno od reprezentance poslovile olimpijke iz Pariza 2024 Ana Gros, Barbara Lazović, Tamara Mavsar, Alja Varagić in Amra Pandžić, ki so jim predsednik OKS Franjo Bobinac, predsednik RZS Bor Rozman in sekretar zveze Goran Cvijić izročili plakete.