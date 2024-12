Euro 2024 naznanil svetlo prihodnost Adžićevih bork

V nadaljevanju preberite:

Z dvignjenimi glavami in polne optimizma so se slovenske rokometašice poslovile od evropskega prvenstva, na katerem so presegle pričakovanja in pokazale, da gre nanje računati v prihodnosti. Zadnji zelo visok poraz z Nemčijo ni mogel pokvariti dobrega vtisa, ki ga je mlada, oslabljena in neizkušena reprezentanca Dragana Adžića pustila v Innsbrucku in na Dunaju.

Kakšna je ocena slovenskega nastopa v Innsbrucku in na Dunaju? Kdo se je najbolj izkazal, kdo se je predstavil rokometni Evropi. Kakšna je prihodnost reprezentance?