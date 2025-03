Adžić izbral adutinje za srbski izziv

Selektor slovenskih rokometašic Dragan Adžić je objavil seznam igralk, na katere bo računal v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Srbiji. Prva tekma bo 9. aprila v Celju, povratna 13. aprila v Boru. Za Srbijo, ki jo je prevzel Norvežan Bent Dahl, bosta igrali tudi povratnici, veteranki Andreja Lekić in Dragana Cvijić.

Vratarke: Maja Vojnović, Dijana Đajić, Karin Kuralt; krilne igralke: Ema Abina, Ema Markovič, Tinkara Kogovšek, Živa Čopi; zunanje igralke: Tjaša Stanko, Ana Abina, Ema Hrvatin, Erin Novak, Nuša Fegic, Nina Zulić, Špela Bajc, Ivona Barukčić; krožne napadalke: Nataša Ljepoja, Manca Jurič, Lana Puncer.

»Upam, da se bodo lahko vse igralke s seznama tudi udeležile reprezentančne akcije. Po daljši odsotnosti bo z nami znova Nina Zulić, medtem ko so bile ostale rokometašice del ekipe v dosedanjih akcijah novega olimpijskega cikla,« je dejal selektor Adžić in dodal: »Na seznamu so trenutno vse najkakovostnejše igralke, ki so na voljo reprezentanci. Nič drugače ne bo pri naših tekmicah, Srbkinjah.«

V reprezentanco se p oporodu vrača Nina Zulić. FOTO: Anze Malovrh/kolektiff

Reprezentanci ne bosta mogli pomagati levokrilna igralka Maja Svetik, ki je po poškodbi na evropskem prvenstvu prestala operacijo ramena, in Nena Černigoj, ki okreva po operaciji pretrgane ahilove tetive. Prva sicer ostaja povezana z reprezentanco, saj je prevzela naloge tehnične vodje, je sporočila RZS.

SP bosta med 26. novembrom in 14. decembrom gostili Nemčija in Nizozemska. Slovenke niso izpustile nobenega velikega tekmovanja od leta 2016.