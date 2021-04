Slovenske rokometašice prevzel šampion iz Črne gore

Franjo Bobinac, predsednik Rokometne zveze Slovenije: »Vesel sem, da smo s sodelavci zelo hitro našli vrhunsko rešitev na mestu selektorja ženske reprezentance. Lahko omenim, da je kar nekaj zelo zanimivih mednarodnih strokovnjakov pokazalo interes za vodenje slovenske izbrane vrste, kar kaže na ugled, ki ga naš rokomet uživa v Evropi. Za imenovanje Adžiča je jeziček na tehtnici prevesilo dejstvo, da slovenska reprezentanca zanj predstavlja nov velik izziv, ki vključuje kreiranje in vključevanje mladih igralk, ustvarjanje kolektivnega duha, predvsem pa pot do napredka, ki bo v srednjeročnem obdobju izbrano vrsto popeljala korak naprej. Prepričan sem, da Adžić popolnoma ustreza profilu trenerja, ki smo ga iskali, saj je ne samo izjemen strokovnjak, analitik in taktik, temveč tudi človek z močno izraženo čustveno inteligenco. Iskali smo človeka, ki je izkušen tudi na mednarodni ravni in je pri svojem delu že pustil pečat. Z novim selektorjem smo sklenili sodelovanje do konca leta 2024.«

Franjo Bobinac je hitro našel naslednika na čelu ženske vrste. FOTO: Uroš Hočevar

Uroš Bregar je zapustil slovensko vrsto, ostaja pa trener Krim Mercatorja. FOTO: Uroš Hočevar

Dragan Adžić se veseli novega izziva. FOTO: Blaž Samec

Le tri zatem, ko jepoklical predsednika Rokometne zveze Slovenijein mu sporočil slabo in presenetljivo novico, da ne bo več selektor ženske reprezentance, ker je sprejel ponudbo iz Srbije, je RZS podpisala pogodbo z novim šefom stroke. Pričakovano je to postal, tvorec največjih uspehov Črne gore. Na slovenski klopi bo do leta 2014, ko bodo v Parizu olimpijske igre.Adžić, evropski prvak in olimpijski podprvak iz leta 2012 ter dvakratni zmagovalec lige prvakinj z Budućnostjo (2012, 2015), bo Slovenke vodil že sredi tega meseca v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v Španiji. Tekmice bodo Islandke, ki ne bi smele biti prevelik zalogaj za kapetankoin njene kolegice.Enainpetdesetletni »Adžo«, strokovno tesno povezan z devet mlajšim Bregarjem in tudi nekakšen njegov vzornik, bo Slovenke vodil tudi na domačem evropskem prvenstvu konec prihodnjega leta, kjer bo cilj uvrstitev v izločilne boje. Črno goro je vodil med letoma 2010 in 2017. Budućnost med letoma 2010 in 2020, novembra lani ga je zamenjala kapetankaki je pred dnevi prevzela tudi selektorsko mesto in nasledila, četudi je Danec reprezentanco Črne gore popeljal na olimpijske igre v Tokiu.