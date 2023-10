Slovenske rokometašice z eno nogo že na evropskem prvenstvu

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je dosegla še drugo zanesljivo zmago v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Izbranke selektorja Dragana Adžića so tokrat v gosteh z 31:18 (13:8) ugnale Italijanke.

Naše rokometašice so takoj zagospodarile na igrišču v Chietiju. Tekmo so odprle z vodstvom 5:0, v uvodnih minutah pa je blestela vratarka Amra Pandžić, ki je po nizu uspešnih posredovanj prvi gol prejela šele v deveti minuti.

Slovenke, ki na današnji tekmi niso mogle računati na Ano Gros, Elizabeth Omoregie, Tamaro Mavsar, Barbaro Lazović in Aljo Varagić, je nato visoka prednost kar nekoliko uspavala, kar so gostiteljice izkoristile in v 20. minuti znižale na 5:8. Do konca prve polovice tekme so naredile kakšno tehnično napako preveč, kljub temu pa so nadzirala potek dvoboja. Na odmor so se odpravile s prednostjo petih golov (13:8).

V uvodnih osmih minutah drugega polčasa so naše igralke podvojile prednost (19:9). V nadaljevanju je bilo v njihovi igri veliko padcev in vzponov, kljub temu pa so brez težav osvojile načrtovani točki na Apeninskem polotoku. Najvišjo prednost so imele na koncu tekme (31:18).

Najboljša igralka tekme je bila Tjaša Stanko, ki je k uspehu prispevala pet golov, vratarka Amra Pandžić je zbrala 17 obramb.

V drugem dvoboju 4. skupine so se Francozinje včeraj znesle nad Latvijkami in na tujem zmagale kar s 55:8 (26:1). Naslednjo kvalifikacijsko tekmo bodo Slovenke odigrale 28. februarja prihodnje leto, ko bodo gostile Francozinje.