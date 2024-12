Šov v Brežicah najboljše ogrevanje za zagrebški spektakel

V nadaljevanju preberite:

Brežiški rokometni klub ima bogato zgodovino, bilo je veliko vzponov in padcev, zdaj je krivulja spet obrnjena navzgor, ob njegovi 70. obletnici pa sta njegova paradna produkta, olimpijca Gorazd Škof in Barbara Lazović, združila moči in tudi v podporo matičnemu klubu organizirala večer rokometnih legend, na katerem se bo trlo znanih imen iz sveta rokometa. V ŠD Brežice se bo začelo jutri ob 17.30, dolgoletni reprezentančni vratar Škof pa je vesel, ker je dogodek požel toliko zanimanja. Veseli pa se tudi bližnjega svetovnega prvenstva, prepričan je, da se bo v bližnji Zagreb podalo ogromno navijačev iz Posavja.

Kaj je v intervjuju za Delo povedal Škof, kaj se bo vse dogajalo in kdo pride na dogodek? Zakaj je zapustil reprezentanco Uroša Zormana in kaj si obeta na SP 2025?