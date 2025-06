Luzarjevi upi s prvega mesta v četrtfinale, padli še eni sosedje

Nova tekma, nova zmaga. Mladi slovenski rokometaši do 21 let še naprej blestijo na svetovnem prvenstvu. Po včerajšnji zmagi proti Avstriji so za konec drugega dela v Plocku na Poljskem premagali tudi Madžarsko. Bilo je 37:31 (STATISTIKA). Reprezentanca Klemna Luzarja je osvojila prvo mesto v skupini I in se prebila med osem najboljših reprezentanc na svetu.

Slovenci, ki so še neporaženi na SP, se bodo za polfinale merili v četrtek ob 18.30 ali 21. uri. Tekmeca bosta Danska ali Ferski otoki. Odločitev bo znana po njiuni medsebojni tekmi, ki bo v sredo ob 16.15.

Izbrana vrsta se je na letošnje tekmovanje odpravila s skromnimi cilji. Po 15. mestu na lanskoletnem domačem evropskem prvenstvu je tiho in srčno upala na preboj v drugi del tekmovanja, v zgodnjo polovico med 32 sodelujočimi reprezentancami. Po odličnih predstavah bo v četrtek nastopila med najboljšo osmerico.

Veselje ob preboju v četrtfinale med svetovno elito se je v slovenskem taboru lahko začelo že pred zadnjo tekmo z Madžarsko. Na prvem torkovem obračunu sta se namreč Norveška in Avstrija razšli z neodločenim izidom (27:27), s čimer je slednja izgubila možnosti za napredovanje, tega pa so si priborili Skandinavci in Slovenci.

Fantje gredo v četrtfinale. FOTO: RZS

A tudi proti Madžarom mladi Slovenci niso bili brez motiva. Za osvojitev prvega mesta v skupini I so potrebovali zmago in jo v visokem slogu tudi dosegli, saj zmaga ni bila vprašljiva niti za trenutek.

V slovenski vrsti je 11 zadetkov iz prav toliko strelov dosegel Aljuš Anžič. Izkoristil je tudi vseh pet sedemmetrovk, svoj izkupiček pa dopolnil s štirimi podajami in bil zasluženo izbran za igralca tekme. Po štiri gole so dodali Lucijan Korošec, Luka Muhić in Lun Ključanin.

»Uspel nam je izjemen rezultat. Pokazali smo, da našo ekipo krasi močan ekipni duh. S kolektivno igro smo prišli do četrtfinala. Verjamem, da bomo pred končnico ostali hladnih glav, a ohranili vroče srce. Še naprej želimo biti prava ekipa na in izven igrišča, tako kot do sedaj. Obljubim lahko samo to, da se bo ekipa borila do zadnjega atoma moči,« po tekmi ponosa ni skrival glavni trener Luzar.

Z napredovanjem v končnico Slovence čaka selitev iz Plocka v dobrih 300 kilometrov južneje oddaljen Sosnowiec v neposredni bližini Katovic.

Slovenija je na svetovnih mladinskih prvenstvih prvič nastopila leta 1995 v Argentini, letos pa sodeluje že 13. v zgodovini. Največja uspeha je dosegla leta 2003 v Braziliji in 2009 v Egiptu, ko je osvojila bronasto kolajno, je zapisala RZS.