Španci tesno do nove zmage, Norvežani premagali Nemce

V prvi tekmi je Španija premagala Rusijo s 26:25, Norveška je bila z 28:23 boljša od Nemčije, Švedska pa je gladko z 28:18 odpravila Poljsko. Branilci naslova Španci so dosegli drugo zmago v drugem delu. A po gladkem uspehu nad Nemčijo, so se tokrat za novi točki morali krepko potruditi. Po tesnem vodstvu za gol so imeli Rusi po zadnjem napadu in sodniškem ogledu posnetka sekundo pred koncem na voljo sedemmetrovko. Toda Igor Soroka je zadel le vratnico in Španci so se veselili zmage s 26:25. Sedem golov je dosegel Augusin Casado, pri Rusih pa enega manj Dmitrij Santalov.

Na popoldanski tekmi Poljaki niso bili dorasli Švedom, ki so bili sicer brez izrazitega strelca, trije igralci so dosegli po štiri gole, trije pa po tri. V večerni tekmi pa so si Nemci spet priprli vrata izločilnih bojev, potem ko so klonili z Norvežani, za katere je Erik Thorsteinsen Toft dosegel sedem golov.

V Budimpešti bodo v skupini 1, v kateri igrata tudi udeleženca iz slovenske predtekmovalne skupine v Debrecenu, tekmovanje nadaljevali v soboto. Pari 2. kola so Črna gora – Nizozemska, Francija – Islandija in Danska – Hrvaška.

