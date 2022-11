Štiri Slovenke med kandidatkami za najboljšo postavo

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam kandidatk za najboljšo postavo letošnjega evropskega prvenstva, ki poteka tudi v Sloveniji. Med njimi najdemo tudi štiri slovenske rokometašice, ki so navduševale številne navijače - Tamaro Mavsar, Natašo Ljepoja, Ano Gros in Elizabeth Omoregie. Za vsako izmed sedmih igralnih mest ter posebno kategorijo za najboljšo obrambno igralko je bilo v ožji izbor določenih šest posameznic. Mavsarjeva je med kandidatkami za najboljšo levokrilno igralko, Ljepoja za krožno napadalko, Grosova za najboljšo desno zunanjo, Omoregiejeva pa za srednjo zunanjo rokometašico. Glasovanje je mogoče prek mobilne aplikacije EHF do te sobote do 23.59, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo sobotni žreb kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu na Norveškem, Danskem in Švedskem 2023 pričakala v prvem jakostnem bobnu. Žreb se bo v medijskem središču dvorane Stožice v Ljubljani pričel ob 13. uri. Možne tekmice slovenske izbrane vrste, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto, so Češka, Avstrija, Slovaška, Islandija, Turčija, Portugalska, Grčija, Italija in Kosovo.

V prvem jakostnem bobnu so poleg Slovenije še Hrvaška, Španija, Nemčija, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija in Švica. Prve kvalifikacijske tekme za mundial, ki bo med 30. novembrom in 17. decembrom prihodnje leto v Skandinaviji, bodo na sporedu 7. in 8., povratne pa 11. in 12. aprila prihodnje leto.