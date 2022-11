Stožiški stampedo dovoljuje tudi sanje o polfinalu

Pravljica se nadaljuje. Slovenske rokometašice so dokazale, da so zrele za velik podvig na domačem evropskem prvenstvu. Po čustveni zmagi proti Srbiji v Celju so ob prihodu v Ljubljano uprizorile še boljšo predstavo in na kolena spravile tudi bronasto ekipo z zadnjega eura iz Hrvaške. Kdo ve, kako se bo zgodba končala, tudi ponovitev uspeha srebrne moške reprezentance z domačega eura 2004 ni več znanstvena fantastika ...

Nihče ne premaga Slovenije trikrat zapored, so si rekla dekleta, ki so izgubila obe prijateljski tekmi s Hrvaško tik pred EP. Afera s skrivnimi posnetki iz Laškega, zaradi katerih je EHF izdala opomin Rokometni zvezi Sloveniji – odnosi nekdanjih trenerskih prijateljev Dragana Adžića in Uroša Bregarja so bržčas dokončno prekinjeni – ni prišla do živega slovenskim igralkam, ki so po šestih minutah že vodile s 4:0.

Navijači so se izkazali tudi v Stožicah. FOTO: Voranc Vogel

»Od začetka smo ekipa in ostali smo ekipa, obtožbe nam niso vzele zbranosti. Držali smo se načrta, ponosna sem na reprezentanco, ki je končno pokazala, da lahko sestavi dve dobri tekmi zapored. Novi točki sta na našem računu in verjamem, da to ni naš konec. Publika nas je ponesla, verjamem, da bo tako tudi v ponedeljek, ko nas čaka velika Norveška,« je bila na ekipni duh ponosna Tjaša Stanko.

Seveda se enosmerni promet ni mogel nadaljevati. Hrvatice so že po četrtini tekme izenačile na 7:7 ter kmalu zatem tudi prešle v vodstvo. To ni dolgo trajalo, gostiteljice 15. EP so pokazale srčnost, zasukale izid in prvič na tem turnirju vodile ob polčasu. To ni bil slab znak, ravno nasprotno, v nadaljevanju smo gledali razigrano Slovenijo, ki je strnila obrambo in za igralko tekme ustoličila vratarko Amro Pandžić. Bila je v svojem filmu in ubranila 13 žog.

Slovenke so dosegle tretjo zmago. FOTO: Voranc Vogel

»Ljubljanska ali slovenska hobotnica? Oba izraza sta mi všeč,« se je na pohvalo odzvala Pandžićeva. »Imamo pa hobotnice 1, 2 in 3. Tudi Branka (Zec) in Maja (Vojnović) bi znali izkoristiti takšno igro v obrambi. V drugem polčasu sem videla vse – vse strele, vse podaje. Bilo je kot v počasnem posnetku. Vse je delovalo,« je soigralke hvalila Amra, ki je čustva opisala tako: »Čudovito. Kurja polt. Emocije, čast, ponos. Privilegij.«

Izid drugega polčasa je bil 13:6. V Stožicah je padel nov rekord obiskanosti tekem slovenske ženske reprezentance in gotovo bo zdržal le do ponedeljkove z evropskimi prvakinjami iz Norveške, ko se obeta zares čarobno vzdušje v največji slovenski dvorani.

Veselje v Stožicah. FOTO: Voranc Vogel

Pred tekmo je slovensko slačilnico obiskal Uroš Zorman, selektor moške izbrane vrste, ki je leta 2004 osvojila srebrno kolajno na domačem EP. Dolga leta je bil kapetan in Ana Gros sledi njegovemu zgledu. Bila je najboljša strelka s sedmimi goli, prekosila je Tanjo Oder na večni lestvici, zdaj je pri številki 693. Še pomembnejše je, da kot Luka Dončić vse soigralke dviguje na višjo raven.

Čudovito. Kurja polt. Emocije, čast, ponos. Privilegij. Amra Pandžić

Brez bele zastave proti mašini

»Zmaga mi pomeni veliko več kot rekord, zelo sem ponosna na punce. Ni bilo lahko, zlasti ne v prvem polčasu, ko sta se poznala stres in utrujenost. Toda v drugem delu smo se zbrale, obramba je postala zelo agresivna, zadaj smo imele neverjetno Amro. V napadu pa smo čuvale žogo in vse je steklo, kot mora,« je povedala prva violina, ki verjame, da lahko Slovenija poveže tri super tekme v vrsto.

»Zakaj pa ne? Vemo, da imamo pred sabo Norveško, ki je 'mašina' v ženskem rokometu. Ne vdajamo se vnaprej in morda nam uspe presenečenje, trije prosti dnevi nam bodo prišli še kako prav,« je zagotovila Grosova.

Nina Zulić v akciji. FOTO: Voranc Vogel

Tekma bo nepozabna tudi za najmlajšo, bodočo zvezdnico Erin Novak, ki je ob debiju s 7 metrov dosegla prvi gol za člansko reprezentanco. »Nikdar ne bom pozabila trenutka, ko sem v domači dvorani zapela slovensko himno, tudi ne, ko sem dosegla prvi gol. Še najmanj pa zmago. Brez besed sem. Gremo naprej!«

693 reprezentančnih golov je že zbrala Ana Gros in včeraj postala najboljša strelka za Slovenijo.

Sanje živijo naprej, po treh dneh dobrodošlega premora bodo Slovenke poskušale pokvariti račune tudi branilkam naslova iz Norveške.