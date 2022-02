Švedom bogate nagrade za zlato

Medtem ko se ljubitelji rokometa na Slovenskem sprašujejo, zakaj je naša reprezentanca osvojila šele 16. mesto na euru in zakaj igralci niso pokazali več borbenega duha, je zanimiva novica prišla iz Švedske, ki je po 20 letih osvojila naslov.

Tamkajšnja rokometna zveza ima ustaljen pravilnik o nagrajevanju igralcev, ki je sorazmeren z rezultati. Tisti, ki so odigrali vseh devet tekem, so prejeli po 125.000 kron (12.000 evrov), dnevnica znaša 87 evrov, vsaka zmaga je vredna 480 evrov. Ker je bilo zmag osem, je to naneslo 3850 evrov. Večina reprezentantov je tako zaslužila okrog 18.000 evrov.

V preteklem letu so igralci, ki so osvojili tudi srebro na lanskem SP in se uvrstili na OI v Tokiu, od zveze dobili 34.000 evrov. Slovenci ne dobijo niti dnevnic, nagrade vnaprej niso predvidene.