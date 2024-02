Toskić za rojstni dan ostal še brez enega pomembnega aduta

Trener rokometašev Celja Pivovarne Laško Alem Toskić je na svoj 42. rojstni dan izvedel novo slabo novico, njegovo ekipo zapušča tudi eden od glavnih igralcev Ante Ivanković.

Kot je prvi poročal celjski Novi Tednik, je predsednik kluba Gregor Planteu danes dopoldne igralcem povedal, da Hrvat odhaja za odškodnino. To je nov hud udarec za Celjane, ki imajo še vedno možnost ubraniti naslova državnih in pokalnih prvakov ter jih čakajo še štiri tekme v EHF ligi prvakov. Klub, kjer je športni direktor Miroslav Benicky, novice še ni potrdil.

Ante Ivanković je bil eden glavnih igralcev Celja. FOTO: Slavko Kolar

Zlatorog so poleti zapustili Aleks Vlah, Tilen Strmljan, Gal Marguč in Matic Suholežnik, med sezono pa še Stefan Dodić, Emir Muhović, Grega Krečič in zdaj še 23-letni Ivanković, ki je izpustil zadnjo tekmo proti Svišu. Celje ima v ligi NLB tri točke zaostanka za Trimom in točko za Gorenjem, s katerim se bo še pomerilo.

Ivanković je v Celje prišel leta 2021 iz Dubrave, bil je steber obrambe in številka 1 na položaju levega zunanjega igralca.