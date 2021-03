Trimo bo dvorano dočakal močan

Črnogorska mladca v Trebnjem Trimo je sklenil dolgoročno pogodbo z dvema od najperspektivnejših črnogorskih rokometašev, levorokim Mirkom Latkovićem ter vratarjem Lazarjem Sredanovićem. Mlada upa sta podpisala petletno pogodbo s klubom, v Slovenijo pa utegneta priti že prihodnji teden in bosta odlična naložba za prihodnost. »Gre za najbolj nadarjena črnogorska rokometaša generacije 2005. S tem sledimo naši strategiji, da v Trebnje pripeljemo mlade igralce, ki imajo potencial. Naša naloga je, da jima nudimo najboljše možne pogoje za razvoj in tako skrbimo za ustrezen nabor kakovosti za člansko ekipo trebanjskih levov,« je povedal predsednik kluba Toni Janc.



Toni Janc verjame v nadaljevanje lepe zgodbe Trima.

FOTO: RK Trimo

golov je v evropski ligi zbral Dino Hamidović, ki se seli na Madžarsko

Trimo se je vrnil na evropsko sceno in ima velike ambicije. FOTO: Domen Laznik

»Zelo smo zadovoljni, v evropsko ligo smo šli malce preplašeni, a smo hitro spoznali, da se lahko kosamo z vsemi.«

Toni Janc

Trebanjci so vpisali tri zmage v evropski ligi. FOTO: Voranc Vogel

Po desetih letih so se rokometaši Trima vrnili v Evropo in v novi evropski ligi pustili dober vtis. Končali so jo z zmago proti Tatabanyi v Tivoliju, le malo jim je zmanjkalo za preboj v četrtfinale. Ta bo cilj ekipe trenerjav naslednji sezoni, v kateri bo po zagotovilih predsednikakakovost ekipe ostala na vsaj takšni ravni, obogatena bo z izkušnjami.Trebanjci so dvakrat premagali Tatabanyo in enkrat Pelister, namučili so Rhein-Neckar in Gudme ter bili v Švici konkurenčni Kaddeten Schaffhausnu. Prispevali so svoj del, da bo Slovenija še napredovala z 12. mesta na jakostni lestvici EHF. Zorman je igralcem vlil zmagovalno miselnost, po njegovi zaslugi naporen ritem ni terjal prevelikega davka v ligi NLB, v kateri je Trimo ta čas tretji, pet točk za Celjem in dve za Gorenjem. Za ekipo, vredno malo več kot pol milijona evrov, kar lep izkupiček.»Zelo smo zadovoljni. V evropsko ligo smo šli malce preplašeni, a smo hitro spoznali, da se lahko kosamo z vsemi. Format tekmovanja nam zelo ustreza, želimo ostati del tega in v prihodnji sezoni spet napasti izločilne boje. Na finančnem področju nas je malo prizadelo, ker nismo imeli gledalcev, na katere smo računali, da bi pokrili stroške domačih tekem. Upamo, da bo v prihodnji sezoni spet vse normalno,« je na les potrkal Janc, čigar klub je domače tekme igral sprva v Novem mestu in potem v Ljubljani. Vendar se tudi pri tem premika naprej.»Definirana je lokacija zemljišča nasproti nove upravne stavbe podjetja REM. Izvaja se postopek spremembe prostorskega načrta, ki bo omogočil umestitev dvorane. Sledila bo pridobitev gradbenega dovoljenja. Dvorana naj bi sprejela precej več kot 2000 ljudi, zato bi bila primerna tudi za ligo prvakov, omogočala bo organizacijo večjih tekmovanj. V najboljšem primeru bi bila otvoritev konec prihodnjega leta,« je pojasnil Janc, ki je že vrsto let v upravnem odboru kluba, skupaj s podjetnikom(Alva) pa mu je uspelo klub vrniti na položaje, ki jih je že imel v preteklosti.Zorman ima pogodbo še za naslednjo sezono. Doslej je znano, da ekipo zapušča najboljši strelec, ki se seli na Madžarsko. »Smo na začetni stopnji sestavljanja moštva za naprej, prezgodaj je govoriti o okrepitvah. Delamo na tem, da bomo še močnejši,« je zatrdil Janc, ki si obeta, da bo Trimo v nadaljevanju sezone unovčil izkušnje iz Evrope v 1. SRL, medtem ko pokalnega tekmovanja zaradi covida-19 letos ne bo. »Teoretično smo lahko tudi prvaki, ampak želja je drugo mesto, osnovni cilj pa vstopnica v evropsko ligo,« je povedal Janc, čigar ekipo čaka v soboto derbi v Velenju.Zorman je zelo dobro začel samostojno trenersko pot. Po zmagi proti Madžarom je pohvalil fante. »Ponosen sem na moštvo. Odigrali smo dobro sezono v Evropi, kjer smo bili majhen klub med številnimi velikani. Noben tekmec nas ni nadigral, z malo več športne sreče bi lahko bilo tudi drugače. Fantje so lahko ponosni nase. Vključili smo tudi pet mladincev, ki so pokazali, da lahko računamo nanje.«