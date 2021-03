Uroš Bregar verjame, da se bodo krimovke uvrstile v četrtfinale

Uroš Bregar verjame v svoje rokometašice. FOTO: Leon Vidic/Delo

Obramba bo ključ do uspeha

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto odigrale povratno tekmo osmine finala lige prvakinj. V Moskvi jih bodo pričakale nabrušene igralke CSKA, ki so zapustile Ljubljano s petimi goli zaostanka. Prednost krimovk je videti velika, vendar še zdaleč ni zadostna za povsem mirno pot v Moskvo. Trenerkljub vsemu verjame v preboj v četrtfinale.»Tudi če bi na prvi tekmi zmagali z višjo prednostjo, nam to še ne bi prineslo napredovanja. Če v Moskvi ne bomo zbrani, dobri v obrambi in napadu, se lahko pet zadetkov prednosti stopi v desetih minutah. Tudi na povratni tekmi moramo spet igrati s srcem, z veliko željo in s hladno glavo. V Rusijo ne gremo branit prednosti s prve tekme, ampak bomo tudi tam poskušali zmagati. Verjamem, da bomo,« je na novinarski konferenci napovedal trener Ljubljančank Uroš Bregar.Strateg zaupa igralkam, verjame, da lahko ponovijo igro v obrambi, ki bo tudi tokrat ključ do uspeha. »Poskušali se bomo čim manj obremenjevati z rezultatom. Ponoviti moramo dobro igro v obrambi, v napadu pa biti še bolj natančni. Analiza tekme je pokazala, da naš napad v Ljubljani ni bil dober. Res je, da smo igrali le s štirimi z zunanjimi igralkami, v bistvu tremi in pol, saj je imelazdravstvene težave. Nismo izvajali veliko protinapadov in hitrih centrov, ker so nam malo pojenjale moči. Vseeno pa je bila obramba na čelu z vratarkoza čisto desetico in to mora biti glavno orožje tudi v Moskvi,« je o rezervah in dobrih rečeh s tekme v Ljubljani spregovoril trener krimovk.Pred povratno tekmo podobno kot trener razmišlja krožna napadalka: »Tudi v obrambi imamo še veliko rezerve. V zadnjih desetih minutah tekme v Ljubljani nam je popustila zbranost, prejele smo nekaj lahkih golov. To se nam ne sme še enkrat zgoditi, definitivno pa na povratni tekmi pričakujemo boljše tekmice, ki bodo ob sebi imele tudi navijače.«Bregar je imel na treningih nekaj težav z zdravstvenim stanjem igralk, a, kot pravi, bodo v soboto vse pripravljene za boj. Upa, da bodo psihološko zdržale, predvsem v prvem polčasu pričakuje pritisk, v drugem pa naj bi bil boj bolj taktičen.