Uroš Zorman razkril karte na igrišču in ob njem

Novi selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je razkril seznam igralcev za bližnji tekmi z Italijo v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem 2023. V njegovem strokovnem štabu sta po novem tudi njegova dolgoletna reprezentančna soigralca Luka Žvižej in Gorazd Škof.

A to ni edina sprememba pri elitni rokometni izbrani vrsti. Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je v sredo na direktorsko mesto ustoličilo nekdanjega reprezentanta in kapetana izbrane vrste Vida Kavtičnika, ki je na tem položaju zamenjal Uroša Mohoriča. Slednji bo v prihodnje opravljal naloge direktorja obeh slovenskih članskih reprezentanc.

Zorman razkril imena za spopad v Padovi in Celju

Na Zormanovem seznamu za bližnji tekmi z Italijo (prva bo 16. marca v Padovi, povratna pa 20. marca v Celju) so vratarji Jože Baznik (Rennes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Miljan Vujović (Stuttgart), krilni igralci Darko Cingesar (Urbanscape Loka), Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem) in Domen Novak (Wetzlar), zunanji igralci Nik Henigman, Dean Bombač, Borut Mačkovšek (vsi Pick Szeged), Aleks Kavčič (Zagreb), Domen Makuc (Barcelona), Staš Skube (Meškov Brest), Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško), Miha Zarebec (Kiel), Jure Dolenec (Limoges), Nejc Cehte (Hannover) in Matic Grošelj (Chartres) ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek (Veszprem,), Matej Gaber (Pick Szeged) in Miha Kavčič (Nexe Našice).

Vid Kavtičnik je novi direktor reprezentanc. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Na širšem seznamu so Urh Kastelic (Göppingen), Urban Lesjak (Hannover), Dragan Gajić (Limoges), Jan Jurečič (Wisla Plock), Tadej Kljub (Benfica), Jaka Malus (Meškov Brest), Uroš Miličevič (Riko Ribnica), Rok Ovniček (Nantes), Darko Stojnič (Tatabanya), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Miha Žvižej (Ribe Esbjerg).

Po Italijanih na vrsti še Srbi

Slovenske rokometaše v primeru zmage nad Italijani nato med 13. in 16. aprilom čakata še dve tekmi s Srbi. Prva bo v Sloveniji, povratna v Srbiji, skupni zmagovalci pa se bodo uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.