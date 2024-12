Rad preberem komentarje, da se nasmejim; v Zagrebu pričakujem prave navijače

V nadaljevanju preberite:

Odkar je Uroš Zorman februarja 2022 postal selektor slovenskih rokometašev, reprezentanco zaznamuje stalna rast. Deseto mesto na SP 2023, šesto mesto na euru 2024, četrto mesto na OI v Parizu. Če bo šlo tako naprej, bo Slovenija na bližnjem mundialu posegla po kolajni. Toda v športu ne gre tako enostavno, odločajo malenkosti, včasih ena žoga, kot je bilo poleti v Lillu, ko so bili naši fantje v polfinalu in tekmi za tretje mesto za gol prekratki. Vseeno gre pričakovati, da bodo v Zagrebu, kjer bodo ostali vse do morebitnega polfinala, pustili močan pečat in se na krilih navijačev morda prebili celo do bojev za kolajne v Oslu. Zorman je vsekakor človek, ki bi se težko zadovoljil z manj. Reprezentanca, ki jo bo v četrtek zbral na pripravah v Kopru, je pomlajena, zato pa toliko bolj željna dokazovanja.

Kaj je v intervjuju za Delo povedal 44-letni Ljubljančan? Kako je preživel božič in kje bo pričakal novo leto? Kaj pričakuje od pripravljalnih tekem in srečanja z Veselinom Vujovićem? Kako je prečrtal Jureta Dolenca in Deana Bombača? Zakaj je za kapetana izbral Blaža Janca in za pomočnika Mirka Skoka? Kaj pričakuje od SP, kaj si želi v letu 2025 ...