Zorman, hiti počasi in organiziraj zadnji ples v Zagrebu

Seveda ima prav Uroš Zorman, ko pravi, da je po olimpijskih igrah najboljši čas za pomladitev reprezentance. Tako so se odločile mnoge ekipe, ne nazadnje sta rokometu v slovo pomagala največja zvezdnika tega stoletja Nikola Karabatić in Mikkel Hansen. Ampak vsaka stvar ima svoj – ampak.

Ko se je našim fantom v Parizu 2024 dvakrat za gol izmuznila kolajna, so se jim razbile sanje. Mnogi so zatrjevali, da je to zadnje, kar so storili v dresu z državnim grbom. Toda nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.

Če bo Slovenija januarja na SP 2025 uspešna, bo v zagrebški Areni igrala vse do polfinala. Samo zamislite si spektakel, če bi se v njem za finalno vstopnico v Oslu pomerila s Hrvaško.

Kdo razmišlja, da bi končal reprezentančno pot in kdo bodo glavni stebri prihodnost, kdo najbolj glasno trka na vrata? Kakšna je razlika med moško in žensko reprezentanco?