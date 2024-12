Uroš Zorman: Ekipa leta? Menim, da naši rezultati povedo več kot dovolj

V nadaljevanju preberite:

»Če rečem malce v šali, smo se odločili, da gremo naprej z igralci, rojenimi po letu 1990. Črna ovca je tukaj samo Klemen Ferlin. Matej Gaber se je odločil končati reprezentančno kariero. Ali sta zadnjo tekmo že odigrala Jure Dolenec in Dean Bombač, bomo videli. Oba sta pripravljena pomagati, če bo treba. Kdo ve, kaj se lahko zgodi do 16. januarja. Med prvenstvom imamo možnost petih menjav in kandidira vseh 35 s širšega seznama,« se dokončno od igralcev, s katerima je delil slačilnico kot igralec, ni poslovil Uroš Zorman, ki je zadnjo tekmo za Slovenijo odigral pri 36 letih. Jure in Deki sta leto mlajša: »Lepo smo se pogovorili. Enkrat je pač treba presekati. Tudi meni je bilo težko. Dala sta ogromno slovenskemu rokometu in še vedno pripravljena vskočiti.«

Kaj je še povedal selektor Zorman ob predstavitvi seznama igralcev za bližnje svetovno prvenstvo, ki ga bodo Slovenci do vključno morebitnega polfinala odigrali v Zagrebu? Kdo se je prebil skozi sito?