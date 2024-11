Domen Makuc po 606 dneh pokazal mojstrstvo; Luka Žvižej se poslavlja

Zanesljivo so slovenski rokometaši začeli pot proti evropskemu prvenstvu, ki ga bodo leta 2026 gostile tri največje skandinavske dežele. Na prvi tekmi po nastopu na olimpijskih igrah so v Velenju po pričakovanju nadigrali Litvo. Bilo je 36:25. V nedeljo bo reprezentanca Uroša Zormana gostovala pri močnejši Estoniji. V Velenju je bil po dolgem času prvi organizator igre Domen Makuc, ki je pred tem dres z državnim grbom nazadnje nosil 13. marca 2023, poškodba ga je torej oddaljila za kar 606 dni.

Aleks Vlah je bil skupaj z Domnom Makucem najboljši strelec na tekmi. Foto RZS

Mladi zvezdnik Barcelone, ki je že dvakrat osvojil ligo prvakov, je zaradi hude poškodbe in operacije kolena izpustil SP 2023, EP 2024 in OI v Parizu. Njegov prvi gol proti Litvi je bil eden najlepših na tekmi, z zavrtinčeno žogo je ugnal vratarja in pokazal, zakaj ga je lani EHF razglasila za najboljšega mladega igralca v Evropi. To je bilo tik pred poškodbo na pripravljalnem turnirju Barcelone v Strugi.

Slovenija: Litva 36:25 (17:15) Rdeča dvorana, gledalcev 1200, sodnika Hofer in Schmidhuber (Avstrija). Slovenija: Ferlin (8 obramb), Baznik (6); Blagotinšek, Miličević, Henigman 3, Janc 4, Tajnik, Cehte 3, S. Jovičić 3, Kodrin 3, Horžen 2, Makuc 7, Grošelj 2, Novak 1 (1), Vlah 7 (5), Suholežnik 1; Litva: Morkunas, Rašimas, Gurskis; Virbauskas 2, Malašinskas 4 (3), Petreikis 2, Barbarskas, Grigas, Montvilas, Aukštikalnis, Morkunas, Lapiniauskas 3, Antanavičius 4, Stvolas, Cesna 1, Urvikis 3, Dumčius 5; sedemmetrovke: Slovenija 7 (6), Litva 3 (3); izključitve: Slovenija 8, Litva 10. Druga tekma v skupini 1: Severna Makedonija – Estonija 37:33.

Blaž Blagotinšek je bil steber obrambe. FOTO: RZS

»Da je minilo že toliko časa? Bo že držalo. Kaj naj rečem? Res se je bilo lepo vrniti med fante, pogrešal sem to,« je bil sprva kar malce zadržan Makuc. Odvadil se je pogovarjati s slovensko sedmo silo. A mu je kmalu steklo. »Zelo, zelo, zelo sem vesel. Ni se bilo lahko vrniti po takšni poškodbi. Vem, da še nisem tisti pravi in da se od mene pričakuje več, ampak gradim na tem. Mislim, da rastem iz tekme v tekmo. Danes smo spet pokazali, kdo je Slovenija. Tako moramo nadaljevati, graditi na tem, kar je Slovenija storila na olimpijskih igrah,« je bil skromen igralec iz Rodika pri Kozini. Preskromen. Tako kot Aleks Vlah je dosegel sedem golov, vse iz igre, eden je bil lepši od drugega ...

Matic Grošelj je po dolgem času zaigral za Slovenijo. FOTO: RZS

»Dodaten motiv zame je, ker sem spet imel na sebi državni grb. Ni se veliko spremenilo. S fanti se razumemo kot pred omenjenimi 600 dnevi. Vse je super, smo zares dobra ekipa, dobra klapa zunaj igrišča. Pozna se neka drugačna energija kot prej,« je spremembo na bolje opazil Makuc, ki ga je občasno zamenjal še en povratnik Domen Tajnik.

Luka Žvižej se poslavlja Desna roka selektorja Uroša Zormana, Luka Žvižej, bo po nedeljski tekmi v Estoniji rekel zbogom reprezentanci. Dobil je redno službo v marketingu na eni od komercialnih radijskih postaj, odgovorno delovno mesto pa ni združljivo s funkcijo pomočnika šefa stroke. Zorman še razmišlja, s kom želi nadaljevati zgodbo. Že prej je strokovni štab zapustil trener vratarjev Gorazd Škof.

7 golov je ob vrnitvi v reprezentanco dosegel Domen Makuc.

Naveza Vlah-Makuc-Janc

Reprezentanca je spremenjena, pomlajena, po dolgem času so zaigrali še Jože Baznik, Uroš Miličević, Matic Suholežnik, Matic Grošelj. Slednji je dosegel dva gola. Samo za dva je Slovenija vodila po prvem polčasu.

Domen Tajnik se je vrnil v Rdečo dvorano. FOTO: RZS

»Vidimo, da znamo igrati, da smo hitri, da imamo širino, da lahko računamo tudi na tiste, ki jih nekaj časa ni bilo. Smo pa mladi in delamo tudi napake. Na koncu smo zasluženo zmagali za 11 golov,« točkam v zobe ni gledal sogovornik, osrednji del naveze naveze Vlah-Makuc-Janc, ki deluje kot dobro naoljen stroj za gole in bo eno izmed orožij Slovenije na januarskem SP v Zagrebu. Trojec je dosegel 18 slovenskih golov, torej polovico. »Z Blažem sva uigrana že iz kluba, z Aleksom se še spoznavava, ampak neke osnove so že vidne in verjamem, da bo samo še bolje.«

Uroš Zorman je precej spremenil reprezentanco. FOTO: RZS

Slovenija bo v nedeljo gostovala v Talinu. »Vemo, da so vse te severne ekipe neugodne. Nimamo veliko video materiala. Litovci so nas v prvem polčasu malce presenetili in gotovo tudi Estonija pripravlja kaj posebnega. Toda če bomo pravi in stoodstotni, ne bi smeli imeti težav,« je optimističen Makuc, ki mu kolena dobro služijo: »Dokler držijo, smo veseli.«