Poljaki poglobili madžarske travme

Veszprem tudi v sedmem nastopu na sklepnem turnirju EHF lige prvakov v Lanxess Areni v Kölnu ne bo osvojil naslova evropskega prvaka. V ponovitvi znamenitega finala iz leta 2016 je moral priznati premoč poljskim Kielcam, ki so v drugem polčasu pokazale moč in zmagale s 37:35 (16:18). Ob 18. uri sledi derbi med Barcelono in Kielom.

Gašper Marguč je dosegel šest golov iz sedmih strelov za madžarske podprvake, izkoristil je vse štiri sedemmetrovke, toda tudi v svojem šestem nastopu na F4 ne bo osvojil rokometnega Mt. Blanca. Blaž Blagotinšek se je enkrat vpisal med strelce in bil že v začetku drugega polčasa izključen. To je bil njegov četrti nastop v Kölnu.

Gašper Marguč se je izkazal, toda Veszprem je izgubil. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Veszprem je leta 2016 v finalu v zadnjih 15 minutah zapravil vodstvo z devetimi goli in si nakopal prekletstvo, ki še vedno traja. Za nameček so rokometaši z obale Blatnega jezera, ki jih vodi Momir Ilić, potegnili kratko tudi v finalu madžarskega prvenstva, v katerem jih je premagal Pick Szeged. Za naše vzhodne sosede je osem golov dosegel Rasmus Lauge Schmidt, enega manj Manuel Štrlek, po šest sta jih dodala Marguč in Petar Nenadić.

Blaž Blagotinšek se ne bo rad spominjal četrtega nastopa na F4. FOTO: Roberto Pfeil/AFP

Kielce so tretjič zaigrale na velikem spektaklu pred 20.000 gledalci. V zasedbi Talanta Dušebajeva je blestel nezgrešljivi Arkadiusz Moryto z osmimi zadetki, Poljaki pa so prikazali hitro in kolektivno igro. V finalu se bodo pomerili z zmagovalcem večernega dvoboja med desetkratim prvakom in branilcem naslova Barcelono z Blažem Jancem in Domnom Makucem in trikratnim šampionom Kielom z Miho Zarabcem. Zebre iz Nemčije so Barcelono premagale v finalu pred dvema letoma.