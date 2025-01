V Zagrebu uspevajo samo poredni fantje, Ljubljana je boljša

V nadaljevanju preberite:

Lučaj od impozantne zagrebške Arene je lokal Sungarden, na katerem je na steklo ob vhodu prilepljen velik plakat z logotipom Medveščaka. To je morda zadnje, kar je ostalo od hokejskega kluba, ki je najboljši primer veljavnosti pregovora, da kdor visoko leta, nizko pade ... To ni edina žalostna športna zgodba v Zagrebu.

Kljub vsemu denarju, ki se je stekel v Dinamo in skozi njega pa je štadion Maksimir ena največjih sramot zagrebškega športa. Klub pa je bolj kot po rezultatih znan po huliganskih incidentih Bad Blue Boys. Pa primerjajmo Zagreb s trikrat manjšo Ljubljano in ocenimo kolektivne panoge od 1 do 5 ...