V Zlatorogu se upreti Paris Saint-Germainu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo kitri odigrali prvo tekmo osmine finala lige prvakov. Na nasprotni strani jim bodo stal bogati Paris Saint-Germain, njun medsebojni dvoboj v dvorani Zlatorog se bo pričel ob 20.45. Povratna tekma bo 8. aprila v Parizu. Evropska rokometna zveza (EHF) je zavoljo pandemije novega kronavirusa in številnih neodigranih tekem v skupinskem delu sredi sezone spremenila tekmovalni sistem in nastop v izločilnih bojih namesto predvidenih šest iz vsake skupine omogočila vsem udeležencem lige prvakov. Celjska zasedba je zavoljo sedmega mesta v skupini B za svojega tekmeca dobila francoskega velikana, ki kljub gromozanskemu proračunu še vedno ni izpolnil svojega poslanstva in osvojil najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.



Celjska zasedba je doslej odigrala deset dvobojev proti PSG, na njih je dosegla dve zmagi v letih 1996 in 1997, od leta 2015 pa je nanizala osem zaporednih porazov. Na bližnjih obračunih je vloga papirnatih favoritov na strani francoske zvezdniške ekipe, pri kateri bo zavoljo poškodbe manjkal Nikola Karabatić. »Nastop v osmini finala je nekakšna nagrada za lansko sezono, ko smo se uvrstili v četrtfinale, a zavoljo pandemije novega koronavirusa nato nismo igrali dveh tekem proti poljskemu prvaku. Na bližnjih izločilnih tekmah ne bomo nastopili v polni postavi, odgovornost bodo zato morali prevzeti drugi naši mladi in neizkušeni igralci, ki so med sezono pokazali napredek in dokazali, da lahko na njih resno računamo,« pravi celjski trener Tomaž Ocvirk.

Brez Poteka

»V igri za našega tekmeca v osmini finala so bili trije kandidati, dobili pa smo najtežjega. Parižani na začetku sezone niso bili v najboljši formi, po decembrskem zaključnem turnirju v Kölnu, kjer so osvojili tretje mesto, pa igrajo veliko boljše. Imeli smo dovolj časa, da temeljito analiziramo igro PSG, ki ga že tako ali tako zelo dobro poznamo. Parižani igrajo disciplinirano, trdno v obrambi, imajo številne izjemne posameznike. Gre za močno ekipo, a mi se ne bomo predali, naredili bomo vse, da zmagamo v Celju,« je dodal Ocvirk, ki je tik pred četrtkovo tekmo ostal brez krožnega napadalca in specialista za obrambne naloge Vida Poteka. Ta se je poškodoval in bo manjkal na prvi tekmi proti PSG.



Drugi pari osmine finala lige prvakov so Pick Szeged - Kiel, Nantes - Vive Kielce, Motor Zaporožje - Meškov Brest, Vardar - Veszprem, Porto - Aalborg in Elverum - Barcelona. Doslej je prestavljena le četrtkova tekma med Zagrebom in Flensburgom.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: