Z direktorskega mesta se poslavlja s tremi lovorikami, a brez žene

»Tri od šestih možnih lovorik smo osvojili v štirih letih,« se je po zmagi rokometašev Gorenja na pokalnem turnirju v Slovenj Gradcu, zaradi covida-19 prvem po treh letih, pohvalil direktor Janez Gams, ki bo po koncu uspešne sezone naloge prvega operativca v Rdeči dvorani prepustil kapetanu Davidu Miklavčiču. Ponosen je na to, kar je Velenjčanom uspelo s skromnim finančnim vložkom. Nekdanja osa se lahko pohvali z dvema pokalnima lovorikama (2019, 2022) in naslovom državnega prvaka (2021), odmevnim nastopom v evropski ligi ter uveljavitvijo mnogih mladih igralcev. Gorenje bo tudi v prihodnji sezoni med kandidati za trofeje, trdi Korošec v pogovoru za Delo. Kaj je povedal o prihodnosti kluba, kaj o tekmecih iz Celja Pivovarne Laško, kakšno ceno je plačal za žrtvovanje svojemu klubu in kako bo vpet v delo v prihodnje?