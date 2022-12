Za nedeljsko kosilo v Tivoliju bi tigricam prijali dve točki

Daleč sta že 23. oktober in zelo pomembna zmaga proti Brestu za rokometašice Krima Mercatorja. V nedeljo bodo nadaljevale nastope v EHF ligi prvakinj, v Tivoliju bodo ob 14. uri gostile Odense, še enega neposrednega tekmeca za uvrstitev v osmino finala. Vmes jih je kar 13 nastopilo na evropskem prvenstvu, od teh osem Slovenk.

Po koncu je bila najbolj vesela bronasta črnogorska veteranka Jovanka Radičević, med najbolj razočaranimi pa srbska vratarka Jovana Risović, ki se želi takoj vrniti na zmagovita pota.

Jovana Risović rada igra v Tivoliju. FOTO: RK Krim

Risovićeva, ki že tretjo sezono brani barve Krima, se dobro spominja lanskih slabih izkušenj s predstavnicami Danske. Okoliščine so na las podobne, saj je Krim gostil Odense na prvi tekmi po koncu SP v Španiji in v Stožicah doživel poraz z 19:24. Temu scenariju bi se veljalo izogniti, saj imajo Ljubljančanke po šestih tekmah le dve zmagi in se komaj oklepajo šestega mesta v skupini A, ki še pelje v izločilne boje. Odense, ki bo Krimu vrnil gostoljubje prihodnji teden, ima zmago več.

Na EP v Celju smo bile s Slovenkami tekmice samo 60 minut, zatem pa spet prijateljice. To je zgodovina. Jovana Risović

»Dobro bi bilo nadaljevati v zmagovalnem ritmu, potem ko smo premagale Brest. Tekmi z Odensejem bosta zelo pomembni. Premor nas je nekako presekal. Nekaj igralk ni bilo na EP, nekatere smo ga hitro končale, druge so ostale do konca. V popolni postavi smo šele od torka in hitro je bilo treba sestaviti stvari. Na treningih delujemo dobro, na srečo nimamo težav s poškodbami. Pred nami je nekaj tekem, ki bodo odločale o napredovanju iz skupine, in zelo hitro moramo spet ujeti pravo,formo. Za nas bo vsaka tekma, kot da je četrtfinalna ali polfinalna,« razmišlja Risovićeva, ki na EP ni dočakala zmage.

»Veliko smo imeli težav, premalo igralk, skupina je bila težka,« je razloge za zgodnje slovo reprezentance Uroša Bregarja naštela vratarka, ki do slovenskih soigralk ne goji zamere, četudi je odločilna tekma v Celju dvignila kar nekaj prahu: »Tekmice smo bile samo 60 minut, zatem pa spet prijateljice. To je zgodovina.«

Dober tandem z Brazilko

Dobra stvar z EP je bila, da se je vrnila Sanja Radosavljević in pokazala dobro strelsko formo. »Vesela sem zanjo. Odkar je prišla na Krim, so jo stalno ovirale poškodbe. Z njo bomo veliko pridobili na krilu,« je rojakinjo pozdravila Risovićeva, ki ji optimizem vliva presenetljiva zmaga Slovenk proti Danski na prvi tekmi eura.

Jovana Risović in Barbara Arenhart sta čuvajki v vratih. FOTO: RK Krim

»Slovenke in Dragan Adžić (selektor in trener Krima; op. p.) so našli pravi recept za dansko igro in upam, da bo tako tudi danes v Tivoliju, kjer se nadejam dobre podpore s tribun,« je navijače pod Šišenski hrib povabila 29-letna Beograjčanka, ki z Barbaro Arenhart pod vodstvom legendarnega Rolanda Pušnika tvori močan vratarski dvojec: »Nekaj časa sva potrebovali, da sva se privadili na njegov sistem in tudi on na naju. Zdaj že dobro sodelujemo.«

Risovićevi se pogodba s Krimom počasi izteka, ampak je ne mika selitev. »Mislim, da se bomo kmalu začeli pogovarjati za naprej. Tukaj sem že tretje leto, Slovenija je prelepa, ljudje prijazni, v klubu je vse, kot mora biti,« je zadovoljna Risovićeva, ki je bila navdušena nad vzdušjem, ki so ga doživele Slovenke na EP, in upa, da se bo to preneslo tudi na Krim: »Ko bodo prišle zmage, bo prišlo tudi to. Verjamem, kmalu.«