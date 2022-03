Za rekordni euro Slovencem balkanska skupina

V Berlinu so opravili žreb kvalifikacijskih skupin za 16. evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga bo leta 2024 gostila Nemčija. Za 20 vstopnic se bo potegovalo 32 reprezentanc, tudi Slovenija, ki jo je Evropska rokometna zveza zaradi preteklih dosežkov uvrstila v prvi jakostni boben. V njeni skupini so se znašle Črna gora, BiH in Kosovo.

Reprezentance so razporedili v osem skupin, na euro 2024 se bodo uvrstile po dve najboljši ter še štiri tretjeuvrščene na podlagi rezultatov proti prvima dvema. Ker Rusija in Belorusija ne bosta smeli sodelovati zaradi vojne v Ukrajini, sta prazni mesti zapolnili Gruzija in Luksemburg. Na EP so poleg gostiteljice uvrščene branilka naslova Švedska ter dobitnici kolajn na letošnjem EP Španija in Danska.

Predsednik EHF Michael Wiederer si obeta spektakularno prvenstvo. FOTO: EHF

Kvalifikacije se bodo začele oktobra in končale aprila prihodnje leto. Slovenija je nazadnje manjkala na EP 2014 na Danskem. Na domačem euru 2004 je osvojila srebrno kolajno.

Rekordni obisk

EP 2024 bodo januarja gostili Düsseldorf, Mannheim, Köln, Hamburg, München in Hannover. Najmanjša (še ne zgrajena) dvorana v Münchnu bo imela 11.500 sedežev. Otvoritev bo na štadionu v Düsseldorfu, ki sprejme 50.000 ljudi, to bo najbolj obiskana rokometna tekma doslej. Boji za kolajne bodo v Lanxess Areni v Kölnu (19.750), kjer je tudi tradicionalno F4 lige prvakov.

Slovenija je dobila zanimivo skupino. FOTO: EHF

Slovenci selektorja Uroša Zormana se bodo lahko Črnogorcem maščevali za usodni poraz na letošnjem euru na Madžarskem.

Skupina 1: Portugalska, Severna Makedonija, Turčija, Luksemburg.

Skupina 2: Norveška, Srbija, Slovaška, Finska.

Skupina 3: Islandija, Češka, Izrael, Estonija.

Skupina 4: Avstrija, Ukrajina, Romunija, Ferski otoki.

Skupina 5: Hrvaška, Nizozemska, Grčija, Belgija.

Skupina 6: Madžarska, Švica, Litva, Gruzija.

Skupina 7: Slovenija, Črna gora, BiH, Kosovo.

Skupina 8: Francija, Poljska, Latvija, Italija.